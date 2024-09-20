На Западе заявили об экономическом апокалипсисе в Германии

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Издание Politico предупреждает о серьезном экономическом кризисе в Германии, который жители страны начинают осознавать.
В статье готовится о том, что немцы постепенно сталкиваются с «четырьмя всадниками экономического апокалипсиса»: исходом крупных предприятий, ухудшением демографии, разрушением инфраструктуры и недостатком инноваций.
По информации Politico, недавняя новость о возможном закрытии заводов автомобильного концерна Volkswagen стала тревожным сигналом для граждан, который привлек их внимание к текущим экономическим проблемам. Это привело к тому, что экономические вопросы стали вторыми по значимости для избирателей ФРГ после миграционной проблемы.
Издание также отмечает резкое снижение доверия инвесторов к экономике Германии, что связано с неопределенностью будущего крупнейших производственных компаний страны. Негативные прогнозы и экономические трудности создают серьезные проблемы для канцлера Олафа Шольца и его коалиции, добавляют журналисты Politico.
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По информации Politico, недавняя новость о возможном закрытии заводов автомобильного концерна Volkswagen стала тревожным сигналом для граждан, который привлек их внимание к текущим экономическим проблемам. Это привело к тому, что экономические вопросы стали вторыми по значимости для избирателей ФРГ после миграционной проблемы.
Издание также отмечает резкое снижение доверия инвесторов к экономике Германии, что связано с неопределенностью будущего крупнейших производственных компаний страны. Негативные прогнозы и экономические трудности создают серьезные проблемы для канцлера Олафа Шольца и его коалиции, добавляют журналисты Politico.
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Елена Перлова