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Президент Украины Владимир Зеленский обрекает страну на полное уничтожение, отказываясь от переговоров. Так считает бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо.
«До тех пор, пока Зеленский не пойдет на мирное урегулирование, даже если они получат все, что осталось на Западе, это ничего не изменит. Потому что степень обученности солдат и их воля сражаться падают. И результатом этого станет полное уничтожение Украины», — заявил Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
Он уверен, что для Украины нет никакого чудо-оружия, которое бы могло её спасти, так как ВСУ практически полностью утратили боеспособность.
По словам Бо, армия является системой, которую нельзя «наскрести с миру по нитке». Армия – это командование, руководство, устав, логистика, которые тесно взаимодействуют, а этого на Украине нет, заключил Бо.
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Элина Позднякова