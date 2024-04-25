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«Дураки»: Американский офицер резко высказался о спонсорах Украины

Макгрегор: США и НАТО проявляют недальновидность, спонсируя Украину
25 апреля 2024, 02:06
Фото: istock / alfexe

Фото: istock / alfexe

США и Нато ошибаются, принимая решение продолжать финансировать Украину. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
«Вашингтон и НАТО выставили себя дураками», — написал Макгрегор.
Как считает бывший советник, западным союзникам Украины необходимо прекратить выделять пакеты дополнительной военной помощи Киеву, так как, по его словам, государство фактически терпит поражение в конфликте.



24 апреля Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что переброска военной помощи США начинается немедленно, чтобы возместить потраченное на ее согласование время.

Ранее во Франции призвали прекратить финансирование Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#финансирование
Небензя заявил о важности запрета любых вооружений в космосе
Небензя: РФ готова хоть завтра отказаться от любого оружия в космосе
25 апреля 2024, 01:54

Фото: Сайт Кремля

Российская Федерация хочет запрета любых вооружений в космосе, не только оружия массового уничтожения. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.
«Мы хотим запрета любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения. А вы этого не хотите. Задам вам вопрос: почему?» — заявил Небензя, обращаясь к постпреду Соединенных Штатов.
Он уточнил, что Россия готова заключить международную юридически обязывающую договоренность, содержащую всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, а не только оружия массового уничтожения, которое и так уже запрещено в Договоре о космосе.

«Но проблема в том, что к этому не готовы наши западные партнеры, которые как раз и занимаются активно военным освоением космоса», — отметил постпред.
Ранее сообщалось, что СБ ООН не принял поправку России к резолюции о неразмещении оружия в космосе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#запрет
#оон
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Франция предложила ЕС ввести новые санкции против России
Bloomberg: Франция введет новые санкции ЕС против дезинформации России
25 апреля 2024, 00:19

Фото: istock / andriano_cz

Правительство Франции предложило странам Евросоюза ввести новые санкции против России для борьбы с «дезинформацией». Об этом информирует Bloomberg.
Предложение Франции поддержали Латвия, Литва, Эстония, Польша и Нидерланды. Стоит отметить, что подобные меры позволят ЕС ужесточить ограничения против физлиц и юрлиц, которые якобы участвуют в спонсируемой Российской Федерацией дестабилизирующей деятельностью во всем мире.

«Дестабилизирующая деятельность, осуществляемая связанными с Россией субъектами, также возросла повсюду в Европе, поскольку российский режим предпринял действия по подрыву демократии, стабильности и верховенства закона с помощью различных гибридных инструментов», — сказано в тексте предложения.
Агентство обращает внимание, в преддверии выборов в Евросоюз блок приоритизировал борьбу с якобы растущей волной российской дезинформации.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить финансирование Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Держат фигу в кармане»: Захарова раскрыла, что США скрывают под «формулой Зеленского»

#санкции
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#меры
#ес
#евросоюз
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В МИД рассказали, как Россия ответит на конфискацию ее активов
Замглавы МИД Панкин пообещал ответ в случае конфискации российских активов
25 апреля 2024, 00:19

Фото: istock / iDymax

Россия будет применять все механизмы в случае конфискации её активов за рубежом. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, передает РИА Новости.
«Мы используем все механизмы и инструменты. Мы будем действовать внимательно, но если в игре нет ограничений и правил, тогда мы будем готовы принять контрмеры», — заявил Панкин.
Он добавил, что Россия также обладает замороженными активами иностранных компаний, и пообещал, что если ЕС и США будут двигаться в направлении конфискации, то у этого будут последствия.

Как утверждает Панкин, ущерб будет нанесен ситуации в экономических отношениях.

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов Российской Федерации. Отмечается, что документ допускает передачу средств Украине на восстановление государства.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что станет с мировой экономикой в случае изъятия активов РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Держат фигу в кармане»: Захарова раскрыла, что США скрывают под «формулой Зеленского»

#сша
#россия
#мид
#законопроект
#мид рф
#ущерб
#новости
#ес
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СБ ООН не принял поправку России к резолюции о неразмещении оружия в космосе
СБ ООН отклонил поправку РФ и Китая к резолюции о мирном космосе
24 апреля 2024, 23:45

Фото: istock / Askolds

Совбез ООН не принял поправку РФ и КНР к проекту резолюции США, призывающую принять срочные меры для предотвращения размещения любых видов вооружений в космосе. Об этом сообщает РИА Новости.
Стоит отметить, что за поправку проголосовали 7 стран-членов СБ ООН. Против нее выступили семь государств, включая Соединенные Штаты, Великобритания и Францию. Одна из стран воздержалась от голосования.

Согласно поправке, в текст документа предлагалось добавить призыв добиваться скорейшей разработки соответствующих, хорошо проверяемых, юридически обязывающих многосторонних соглашений при помощи переговоров.

В соответствии с этим Россия приняла решение наложить вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе.

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Кабмин Украины запретил выдавать паспорта военнообязанным за границей

«Держат фигу в кармане»: Захарова раскрыла, что США скрывают под «формулой Зеленского»
#сша
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#великобритания
#меры
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Кабмин Украины запретил выдавать паспорта военнообязанным за границей
24 апреля 2024, 21:06

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Кабинет Министров Украины запретил выдачу паспортов военнообязанным гражданам страны за границей.
Соответствующее постановление опубликовало издание «Страна».
Ранее сообщалось, что около 300 украинцев не смогли получить новые паспорта в пункте в Варшаве. Им одобрили лишь разрешение на выезд за границу.

При этом чиновники аргументировали это сначала «техническими проблемами», а потом решением властей Украины. У польской полиции нет плана, что делать с украинцами, у которых истек срок действия паспортов.

Как сообщили в пограничной службе, украинцев без паспорта не будут депортировать, но в их отношении будут проводиться проверки.

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#украина
#паспорт
#европа
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«Держат фигу в кармане»: Захарова раскрыла, что США скрывают под «формулой Зеленского»
Захарова: США «формулой Зеленского» хотят нарастить террористический потенциал
24 апреля 2024, 20:55

Фото: сайт МИД РФ

Пентагон подтвердил передачу Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории».
Такое заявление было сделано на фоне попыток западных политиков и киевского режима втянуть мировое сообщество конференции по «формуле Зеленского», подчеркнула в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она призвала мировое сообщество не отзываться на подобные провокации и помнить, что американцы «держат в кармане фигу». Намерения США довольно просты: сначала Вашингтон под видом «мирных намерений» привлечёт мировое сообщество на пустую сходку, а затем нарастит террористический потенциал президента Украины Владимира Зеленского.

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#мария захарова
#мид рф
#сша
#украина
#владимир зеленский
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«Живут по своим законам»: В Госдуме обеспокоены будущим заполненного мигрантами Мариуполя
24 апреля 2024, 20:47

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме сообщили о жалобах жителей Мариуполя на мигрантов, пишет «Лента.ру».
С таким заявлением выступил глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

По его словам, жители Мариуполя жалуются на заполонивших город мигрантов, живущих по своим порядкам. Такая же ситуация наблюдается и в других населённых пунктах, которые перешли под контроль России.

Он подчеркнул, что в Мариуполе веками складывался национальный состав из представителей разных этносов, среди которых русские, греки, украинцы, армяне, евреи и итальянцы. Это придало региону уникальные черты.

Но буквально за несколько месяцев Мариуполь заполонили приезжие из Средней Азии, которые живут по своим законам и порядкам. Лучшего подарка укронацистской пропаганде точно не придумать, добавил Миронов, отметив, что законность выделения жилья приехавшим в город мигрантам проверит Генпрокуратура.

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#россия
#украина
#мигранты
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Эрдоган объявил о полной остановке торговли Турции с Израилем
Эрдоган: Турция больше не ведёт торговлю с Израилем
24 апреля 2024, 20:30

Фото: iStock/ffikretow

Турция больше не ведёт торговлю с Израилем. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Глава Турции подчеркнул, что страна больше не может поддерживать торговые связи Израилем, который виновен в гибели более 40 тысяч человек и ранении свыше 75 тысяч мирных жителей в секторе Газа.

Ранее министерство торговли Турции ввело торговые санкции в отношении Израиля. Они вступили в силу 9 апреля. Согласно этому документу, была ограничена продукция по 1019 позициям в 54 товарных группах.

Эрдоган заявлял, что эти ограничения будут действовать до тех пор, пока Израиль не выполнит решения ООН и Международного суда ООН в секторе Газа.

Также, в зависимости от развития ситуации на фронте, Турция может ввести новые ограничения.

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#турция
#израиль
#торговля
#экономика
#конфликт
#реджеп тайип эрдоган
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Во Франции вновь призвали прекратить финансирование Украины
Филиппо призвал прекратить финансирование Украины
24 апреля 2024, 19:42

Фото: iStock/SimonLukas

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить финансовую помощь Украине после решения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Такое заявление он сделал в соцсети Х.
Ранее глава ЕК опубликовала пост в соцсети, в котором анонсировала выделение Украине ещё 1,5 миллиардов евро.

Филиппо отметил, что такое решение означает, что Франция отдала из своего бюджета ещё 300 миллионов евро. Он подчеркнул, что это продолжается с января прошлого года.

Политик призвал оставить Франции её деньги, которые должны быть затрачены на обеспечение больниц, госслужб, зарплаты бунтующим фермерам и иные внутренние нужды страны.

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#франция
#украина
#евросоюз
#финансирование
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