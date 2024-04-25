«Дураки»: Американский офицер резко высказался о спонсорах Украины

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США и Нато ошибаются, принимая решение продолжать финансировать Украину. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
«Вашингтон и НАТО выставили себя дураками», — написал Макгрегор.Как считает бывший советник, западным союзникам Украины необходимо прекратить выделять пакеты дополнительной военной помощи Киеву, так как, по его словам, государство фактически терпит поражение в конфликте.
24 апреля Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что переброска военной помощи США начинается немедленно, чтобы возместить потраченное на ее согласование время.
Ранее во Франции призвали прекратить финансирование Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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