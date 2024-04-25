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Экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong заявил, что Российская Федерация находится в центре мировых изменений.
Риттер подчеркнул, что Россия движется вперед, в то время как Соединенные Штаты выбирают, за кого проголосовать на президентских выборах в ноябре — за нынешнего лидера государства Джо Байдена или экс-президента Дональда Трампа.
Разведчик также сообщил, что в этом году планирует побывать на Петербургском международном экономическом форуме и саммите БРИКС в Казани.
Ранее американский офицер высказался о спонсорах Украины, назвав их дураками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Если вы в данный момент не задумываетесь о России, то вы о чем-то не том думаете. Россия сейчас на переднем плане противостояния с Западом, и когда закончится вооруженный конфликт, нам придется с ней считаться», — заявил Риттер.
Разведчик также сообщил, что в этом году планирует побывать на Петербургском международном экономическом форуме и саммите БРИКС в Казани.
Ранее американский офицер высказался о спонсорах Украины, назвав их дураками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак