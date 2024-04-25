«Не все будут счастливы»: Зеленский об исходе конфликта России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все будут рады результатам российско-украинского конфликта. Об этом украинский лидер заявил в интервью Fox News.
«Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», – сказал президент.Глава Незалежной также отметил, что украинцы обязаны одержать победу.
Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден утвердил законопроект о выделении военной помощи Украине, размер которого составит 61 миллиард долларов.
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически окончены, но после отвода ВС РФ от Киева украинская сторона «выбросила» все договоренности, после чего Владимир Зеленский издал указ о запрете переговоров с РФ.
Читайте также:
«Живут по своим законам»: В Госдуме обеспокоены будущим заполненного мигрантами Мариуполя
Алина Юрчак