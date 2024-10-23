Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани (Фото: сайт Кремля)
На слова главы британского Минфина Рэйчел Ривз о президенте России Владимире Путине жестко ответил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Геополитический аналитик выразил свое негодование в соцсети.
«Вы идиотка или коррумпированный человек», — говорится в публикации.Перед этим Ривз говорила, что защита Соединенного Королевства начинается в украинской республике, добавив, что обратит доходы «путинского режима» против него же, предоставив киевскому режиму помощь на два миллиарда фунтов стерлингов.
Ранее британский кабмин заявлял о предоставлении Киеву кредита G7 на 2,26 миллиарда фунтов стерлингов с погашением из прибыли от замороженных российских активов.
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Никита Кротов