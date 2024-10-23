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На Западе жестко ответили главе Минфина Британии после ее слов о Путине

Профессор Малинен жестко отреагировал на слова главы Минфина Британии о Путине
23 октября 2024, 10:30
Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани (Фото: сайт Кремля)

Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани (Фото: сайт Кремля)

На слова главы британского Минфина Рэйчел Ривз о президенте России Владимире Путине жестко ответил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Геополитический аналитик выразил свое негодование в соцсети.
«Вы идиотка или коррумпированный человек», — говорится в публикации.
Перед этим Ривз говорила, что защита Соединенного Королевства начинается в украинской республике, добавив, что обратит доходы «путинского режима» против него же, предоставив киевскому режиму помощь на два миллиарда фунтов стерлингов.



Ранее британский кабмин заявлял о предоставлении Киеву кредита G7 на 2,26 миллиарда фунтов стерлингов с погашением из прибыли от замороженных российских активов.

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#минфин
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«Мы не будем атаковать»: Зеленский обратился к России с заявлением о перемирии, как Украина намерена завершить конфликт
23 октября 2024, 10:04

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России взаимный отказ от ударов по энергосистемам на фоне критической ситуации с электроэнергией в стране. О том, что еще, по его мнению, может поспособствовать перемирию с Москвой расскажет «Радио 1».

Зеленский намерен отказаться от атак на энергообъекты


Глава Украины Владимир Зеленский предложил прекратить атаки на объекты энергетического сектора, что может стать первым шагом к завершению активных боевых действий. Он отметил значимость данного решения для обеих конфликтующих сторон.

«Можно принять решение касательно энергетической безопасности. То есть — мы не будем атаковать их энергетические объекты, а они, в свою очередь, не тронут наши. Может ли это привести к окончанию горячей фазы войны? Я уверен, что да», — заявил Зеленский в интервью Financial Times.

Кроме того, украинский президент добавил, что вопрос энергетической безопасности стал основной темой обсуждения на мировом саммите.

Ситуация с электроэнергией


Украина готовится к сложной зиме из-за проблем с теплоэлектростанциями, заявил Зеленский. По его словам, в настоящее время половина мощностей не функционирует из-за повреждений. Страна в значительной степени зависит от атомных электростанций и импорта энергии из Европы. Он еще раз подчеркнул, что соглашение между Москвой и Киевом о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру могло бы стать важным шагом к деэскалации конфликта.

В условиях ухудшающейся ситуации в энергетическом секторе Украина в сентябре значительно сократила объемы импорта электроэнергии. Согласно анализу данных украинской таможни, в этом месяце страна приобрела электроэнергию на сумму 83,1 миллиона долларов, что в 1,6 раза меньше рекордных 136,3 миллиона долларов в предыдущем месяце.
Владимир Зеленский

На какие условия мира Зеленский не пойдет


Зеленский заявил, что не рассматривает предложения о мире с Россией, которые требовали бы уступок территорий. Он подчеркнул, что любые переговоры должны исключать возможность потерь украинских земель. Президент добавил, что текущие выборы в США существенно влияют на готовность России к диалогу.

«Степень готовности России к переговорам во многом зависит от предстоящих выборов в США», — отметил Зеленский.

Он выразил надежду на «более оптимистичную реакцию» со стороны Соединенных Штатов после выборов, пояснив, что это связано не столько с возможной сменой президента, сколько с тем, что теперь внимание американских властей сосредоточено на выборах, что делает рискованные заявления маловероятными.


Зеленский о вступлении в НАТО


Зеленский также решительно отверг концепцию «земля в обмен на мир», которая подразумевает возможность участия Украины в НАТО в обмен на признание территориальных потерь. Он подчеркивает, что такой подход абсолютно неприемлем для суверенитета Украины и не будет принят как вариант разрешения военного конфликта.


Обстановка на фронте для ВСУ


В последние месяцы украинские вооруженные силы столкнулись с рядом трудностей на фоне наступления российских войск, сообщает Financial Times. В частности, авторы статьи указали на обстановку в Курской области.

В ответ на сложившуюся ситуацию на фронте и приближающуюся зиму, президент Украины Владимир Зеленский усилил дипломатические усилия для получения поддержки Запада. Financial Times отмечает, что потери на поле боя и перспектива зимы с длительными отключениями электроэнергии побудили Зеленского активизировать свои усилия по привлечению западной поддержки для реализации своего «победного плана».

Напомним, план Зеленского включает стремление к вступлению Украины в НАТО и получение дополнительных гарантий безопасности, которые должны предотвратить новые «агрессивные» действия со стороны России. Эти меры рассматриваются как способ обеспечить долгосрочную стабильность и безопасность Украины на международной арене, заявил украинский глава.

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Условия России для завершения СВО


В июне президент России Владимир Путин озвучил условия для мирного разрешения конфликта на Украине. К основным пунктам он отнес вывод украинских войск из новых российских регионов, отказ от вступления Украины в НАТО, а также проведение демилитаризации и денацификации. Кроме того, он предложил Украине принять нейтральный статус.

Однако после недавних атак ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Российский лидер акцентировал внимание на необходимости отмены санкций против России как части условий для урегулирования. Он выразил готовность к диалогу при условии выполнения предварительных требований, подчеркивая важность обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

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В МИД отреагировали на угрозу Польши выслать российского посла
Захарова об угрозе выслать посла РФ в Польше: ложь называлась правдой
23 октября 2024, 09:40

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала заявление официальных лиц Польши о возможной высылке российского посла из страны.
«К концу подходила первая четверть 21 века. Мужчины становились женщинами, а ложь называлась правдой», — отметила Захарова.

В публикации дипломат напомнила, что это советские солдаты освободили польский народ от нацистской Германии, однако, несмотря на это, Польша не планирует требовать выплаты репараций от Берлина.

Напомним, во вторник, 22 октября, стало известно, что МИД Польши отозвал разрешение на работу консульства РФ в Познани. Персонал учреждения признали лицами, чье пребывание на территории страны нежелательно.

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В Госдуме предложили ответ на использование доходов России для помощи Украине
Депутат Госдумы Делягин призвал прекратить подпитку Запада деньгами из России
23 октября 2024, 08:51

Фото: iStock/FedotovAnatoly

Необходимо прекратить подпитку западных стран деньгами из РФ, что станет ответом на использование Западом доходов от замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, передает «Лента.ру».
По словам парламентария, необходимо прекратить вывод капитала из РФ.

«Тем самым нужно прекратить крупную обналичку денег», — пояснил Делягин.

Депутат добавил, что если какое-то предприятие в России управляется через офшор и его владелец не намерен возвращать центр управления в страну, то оно должно быть конфисковано как бесхозное имущество.

Ранее сообщалось, что страны G7 планируют сохранить заморозку российских активов и после того, как спецоперация на Украине завершится. «Большая семерка» не станет размораживать активы до тех пор, пока Россия «не заплатит за нанесенный Украине ущерб».

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Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл на саммит БРИКС в Казань
23 октября 2024, 06:52

Фото: Сайт Кремля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в XVI саммите БРИКС.
Его встретил в международном аэропорту «Казань» председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает Telegram-канал Госсовета республики.

Гутерриш планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос урегулирования украинского кризиса. Как отметил официальный представитель ООН Фархан Хак, генсек ООН намерен подтвердить свою приверженность урегулированию конфликта на основании Устава ООН и международного права.

Саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. Главная тема заседания стран-участниц — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани хочет провести несколько двусторонних встреч с лидерами стран-участниц, чтобы, в том числе, обсудить тему войны в секторе Газа. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. С кем именно у Гутерриша запланированы встречи он уточнять не стал.

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Путин подключил еще одну страну к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке
Путин: Россия и Египет разделяют схожие взгляды на глобальные проблемы
23 октября 2024, 06:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Египет разделяют схожие взгляды на глобальные проблемы, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
Об этом он сообщил на встрече с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси в рамках саммита БРИКС в Казани.

«Наши страны солидарны в подходах к решению глобальных вопросов. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, особенно в области урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что прекращение боевых действий в секторе Газа укрепит позиции России, а Египет поможет справиться с потоком беженцев. Президент Египта выразил благодарность России за поддержку его страны при присоединении к БРИКС и отметил важность совместных усилий по стабилизации региона.

Эксперты подчеркивают, что сотрудничество с Египтом позволит России укрепить свои позиции в Африке и на Ближнем Востоке, что важно для решения текущих геополитических вызовов.

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Великобритания подготовила 200 украинских военных летчиков
23 октября 2024, 06:22

Фото: istock/TRAVELARIUM

Великобритания завершила подготовку 200 украинских летчиков вооруженных сил Украины, которые вскоре сядут за штурвалы истребителей F-16.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард.

«Наша страна подготовила 200 украинских летчиков. Недавно я присутствовал на церемонии выпуска пилотов, завершивших тренировочный курс в королевских ВВС.
Они вскоре приступят к выполнению боевых задач на F-16», — написал Поллард на своей странице в X (ранее Twitter).
Он также подчеркнул, что Великобритания будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Программа подготовки украинских летчиков стартовала в сентябре 2023 года.

Ранее Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении, отметив, что противник потерял более 25,6 тысячи бойцов.

До этого в Киеве заявили, что готовы рассмотреть любые мирные инициативы, если в них прописана целостность Украины, нерушимость границ и суверенитет страны. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. По его словам, украинская власть не согласится ни с какими изменениями, которые угрожают самому существованию страны.

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The Atlantic: Трамп говорил, что ему нужны генералы, как у Гитлера
23 октября 2024, 05:20

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп, который снова участвует в президентской гонке, заявил, что ему нужны генералы, подобные тем, которые служили Адольфу Гитлеру.
Об этом сообщает журнал The Atlantic, ссылаясь на источники, близкие к Трампу.

«Мне нужны такие генералы, какие были у Адольфа Гитлера — люди, которые в полной мере верны ему и исполняют его приказы», — цитируют Трампа.
Эти слова вызвали бурные обсуждения по поводу стандартов лидерства и ожиданий от высшего военного командования.

Бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли также подтвердил, что Трамп часто говорил о лояльности, восхищаясь преданностью генералов Гитлера. Этот эпизод подчеркивает стремление Трампа к абсолютной преданности со стороны своего окружения.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, выступая в штабе демократов в Нью-Гемпшире, призвал к «политическому устранению» своего предшественника Дональда Трампа, который участвует в выборах от Республиканской партии. Это заявление было сделано на фоне обострения политической борьбы за президентское кресло в преддверии выборов 2024 года, сообщает Fox News.

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Байден призвал «устранить» Трампа ради защиты демократии
23 октября 2024, 05:02

kremlin

Президент США Джо Байден, выступая в штабе демократов в Нью-Гемпшире, призвал к «политическому устранению» своего предшественника Дональда Трампа, который участвует в выборах от Республиканской партии.
Это заявление было сделано на фоне обострения политической борьбы за президентское кресло в преддверии выборов 2024 года, сообщает Fox News.

«Мы должны его закрыть. Политически закрыть. Устранить его. Вот что мы должны сделать», — подчеркнул Байден, объясняя, что это необходимо для защиты демократических ценностей США и предотвращения угрозы, которую, по его мнению, Трамп представляет для стабильности страны.
Тем временем, по данным The Economist, шансы Трампа на победу в президентской гонке значительно возросли, и он может рассчитывать на поддержку 276 выборщиков, что дает ему 54% вероятности победы.

Ранее сообщалось, что США не против сотрудничества отдельных стран с БРИКС, это их право и выбор, однако Вашингтон продолжить доносить, что «бизнеса как обычно» с Россией больше быть не может. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Патель, комментируя старт саммита БРИКС в Казани.

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Экс-глава МИД Аргентины раскритиковал отказ властей от БРИКС
Экс-глава МИД Аргентины Кафьеро: БРИКС+ это развивающийся мир 21 века
23 октября 2024, 03:39

Фото: istock/rarrarorro

Экс-министр иностранных дел Аргентины и оппозиционный депутат Сантьяго Кафьеро заявил, что решение правительства Хавьера Милея отказаться от участия Аргентины в БРИКС лишило страну возможности участвовать в глобальном развитии и международном финансировании.
В своем заявлении в соцсети X он подчеркнул, что БРИКС представляет собой «развивающийся мир с конкретными финансовыми возможностями», от которых Аргентина теперь отрезана.

«Сегодня начинается саммит БРИКС . Это развивающийся мир XXI века, и Аргентины в нем нет... Это важная платформа для сотрудничества стран Глобального юга и возможность привлечения международного финансирования через Новый банк развития», — отметил Кафьеро.
Напомним, саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал свой визит на XVI саммит БРИКС, который проходит в Казани, как историческое событие. Это первый раз, когда лидер Венесуэлы лично принимает участие в саммите стран БРИКС.

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