Трамп призвал расстреливать авторов утечек секретной информации

15 октября 2026, 01:39

Фото: Дональд Трамп ( Фото: www.whitehouse.gov)

На предвыборном митинге в штате Аризона президент США Дональд Трамп высказался за максимально строгое наказание для тех, кто допускает утечки секретных данных. По словам американского лидера, виновных следует либо отправлять в тюрьму до конца жизни, либо расстреливать.





Трамп связал одну из утечек с ситуацией вокруг конфликта с Ираном. Он заявил, что США направили в регион бомбардировщики, однако иранская сторона оказалась к этому готова якобы из‑за разглашения сведений.



«Таких нужно сажать в тюрьму или расстреливать. Им место в тюрьме до конца жизни», — сказал Трамп.