Трамп призвал расстреливать авторов утечек секретной информации
На предвыборном митинге в штате Аризона президент США Дональд Трамп высказался за максимально строгое наказание для тех, кто допускает утечки секретных данных. По словам американского лидера, виновных следует либо отправлять в тюрьму до конца жизни, либо расстреливать.
Трамп связал одну из утечек с ситуацией вокруг конфликта с Ираном. Он заявил, что США направили в регион бомбардировщики, однако иранская сторона оказалась к этому готова якобы из‑за разглашения сведений.
«Таких нужно сажать в тюрьму или расстреливать. Им место в тюрьме до конца жизни», — сказал Трамп.Глава Белого дома добавил, что в СМИ попала секретная информация о перелёте самолёта президента. Её, как утверждает Трамп, опубликовали New York Times и CNN.