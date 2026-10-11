Трамп допустил участие США в военной операции против хуситов

11 октября 2026, 01:57

Дональд Трамп ( Фото: www.whitehouse.gov)

Вашингтон не исключает своего участия в операциях Эр-Рияда против йеменских повстанцев. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Вашингтон может присоединиться к ударам Саудовской Аравии по хуситам.





Поводом для этих заявлений стала трагедия в аэропорту Эр-Рияда. По данным Главного управления гражданской авиации королевства, в результате субботнего ракетного удара по международному терминалу погибли 12 человек, еще 309 получили ранения. Ответственность за обстрел на себя пока не взяло движение «Ансар Алла» (хуситы), которое регулярно атакует саудовскую территорию в рамках затяжного конфликта.



«Возможно. Мы рассмотрим этот вопрос. Мы только что узнали о недавней атаке. Мы примем решение. Мы действуем очень быстро», — сообщил американский лидер в ответ на вопросы прессы.