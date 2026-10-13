Вучич заявил, что между Трампом и Путиным существует взаимная химия

13 октября 2026, 10:32

Экс-президент Сербии считает, что глава США намерен укреплять связи с Россией

Александр Вучич (фото: www.kremlin.ru)

Бывший президент Сербии Александр Вучич в интервью ведущей RT Balkan Марии Кордич заявил, что между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным существует взаимная личная симпатия.





По словам Вучича, такая «химия» между двумя лидерами заметна с момента их первой встречи. Сербский политик назвал взаимодействия между ними важным элементом международных отношений.



«Заметно, что у него есть какая-то личная химия с президентом Путиным, и обратно. Так как с первого взгляда и встречи было понятно, что такого он не имеет с... Зеленским», — сказал он.