Вучич заявил, что между Трампом и Путиным существует взаимная химия
Экс-президент Сербии считает, что глава США намерен укреплять связи с Россией
Бывший президент Сербии Александр Вучич в интервью ведущей RT Balkan Марии Кордич заявил, что между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным существует взаимная личная симпатия.
По словам Вучича, такая «химия» между двумя лидерами заметна с момента их первой встречи. Сербский политик назвал взаимодействия между ними важным элементом международных отношений.
«Заметно, что у него есть какая-то личная химия с президентом Путиным, и обратно. Так как с первого взгляда и встречи было понятно, что такого он не имеет с... Зеленским», — сказал он.Кроме того, Вучич заявил, что Трамп намерен укреплять связи с Россией. По мнению экс-президента Сербии, конфликт Вашингтона с Москвой подтолкнул бы Россию к сближению с Китаем.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался полтора часа. По его словам, ни один из лидеров не спешил первым завершать беседу.