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Киевскому режиму позволено пытать даже американцев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
«Киеву тоже все дозволено. Это вседозволенность во всем, что он делает. Ему даже можно американцев в тюрьме до смерти мучить и пытать. И все набрали в рот воды», — прокомментировал происходящее Лавров.
Ранее российских министр иностранных дел заявил, что Западу невыгодны переговоры между Россией и Украиной. Глава МИД напомнил, что в апреле 2022 года союзники Киева из ЕС и НАТО отговорили президента Зеленского от подписания договора с Россией. Также в мирных соглашения Запад не заинтересован и на сегодняшний день, заключил Лавров.
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Евгения Парфентьева