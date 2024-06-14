«Как прежде уже не будет»: Путин проводит встречу с руководством МИД РФ

Президент России Владимир Путин начал встречу с руководством Министерства иностранных дел. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
«На Смоленке проходит встреча Президента России Владимира Путина с руководством МИД», — написала Захарова в своём Telegram-канале.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что уже в ближайшее время в МИД РФ в ожидается выступление Путина.
«Мир стремительно меняется и как прежде уже не будет, все больше стран стремится к самодостаточности», — сказал глава государства, открывая встречу.При этом, по его словам, на основе новой реальности происходит формирование основ многополярного мироустройства.
Кроме того, российский лидер отметил, что перед МИД РФ стоят задачи, направленные на создание условий для устойчивого развития м повышения безопасности России.
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