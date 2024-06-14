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«Как прежде уже не будет»: Путин проводит встречу с руководством МИД РФ

Захарова: Путин начал встречу с руководством МИД РФ
14 июня 2024, 12:19

Президент России Владимир Путин начал встречу с руководством Министерства иностранных дел. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
«На Смоленке проходит встреча Президента России Владимира Путина с руководством МИД», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что уже в ближайшее время в МИД РФ в ожидается выступление Путина.



«Мир стремительно меняется и как прежде уже не будет, все больше стран стремится к самодостаточности», — сказал глава государства, открывая встречу.
При этом, по его словам, на основе новой реальности происходит формирование основ многополярного мироустройства.

Кроме того, российский лидер отметил, что перед МИД РФ стоят задачи, направленные на создание условий для устойчивого развития м повышения безопасности России.

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#захарова
Bild: Байден «потерялся» на саммите G7 — видео
Bild: Байден потерял ориентацию в пространстве на саммите G7
14 июня 2024, 12:24

Фото: сайт Кремля

Очередной казус произошёл с президентом США Джозефом Байденом на саммите G7, проходящем в Италии. Пока остальные лидеры стран «Большой семёрки» смотрели шоу парашютистов, глава Белого дома смотрел в другую сторону, а затем пошёл куда-то прочь от общей группы.
На кадрах, опубликованных немецким изданием Bild, видно, что в то время, как главы государств G7, Еврокомиссии и Евросоюза смотрят шоу и аплодируют парашютистам, Байден смотрит куда-то в сторону, а затем двигается в этом направлении, делая странные жесты руками. Премьер-министру Италии Джордже Мелони пришлось взять «блуждающего» американского президента под руку и вернуть его к общей группе.

Различные казусы, происходящие с лидером США, не перестают веселить и удивлять публику и журналистов. Все помнят, как Байден не мог найти выход со сцены и пытался пожать руку невидимому собеседнику. На днях он в очередной раз перепутал Украину и Ирак. До этого в Нормандии американского президента с трудом остановили, когда он пытался сесть на несуществующий стул.






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#саммит
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Глава Астрахани Олег Полумордвинов объявил о своём уходе в отставку
14 июня 2024, 12:21

Фото: istockphoto/Dmitry Shchukin

Глава Астрахани Олег Полумордвинов сообщил, что принял «непростое для себя решение» и уходит в отставку. Чиновник стал уже шестым за месяц российским мэром, покинувшим свой пост.
В пятницу, 14 июня, депутаты Городской думы Астрахани рассмотрели вопрос об отставке градоначальника, а также определили временно исполняющего полномочия руководителя муниципального образования. Им стал Назар Кучерук. Он будет исполнять обязанности мэра города до проведения конкурса на замещение, сообщает «МК в Астрахани».

В своей социальной сети Полумордвинов написал, что «вынужден» оставить пост главы города. Он также поблагодарил астраханцев и команду муниципалитета за совместную работу и поддержку в делах и начинаниях. Бывший мэр выразил надежду, что Астрахань будет становиться только лучше.

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#депутаты
#пост
#мэр
#работа
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Армения примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
14 июня 2024, 12:00

Фото: iStock/irgit

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян поедет в кантон Нидвальден, где примет участие в мирной конференции по Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза.
«15 июня секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в кантон Нидвальден Швейцарской Конфедерации, где примет участие в саммите «Украинская мирная резолюция», — отмечается в сообщении.

Мероприятие запланировано на 15-16 июня и ожидается участие делегаций из более чем 160 стран. Более 100 стран уже подтвердили свое участие. При этом Китай решил не принимать участие, Россия не была приглашена, а президент США Джо Байден не сможет присутствовать на мероприятии из-за участия в предвыборном мероприятии.

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#сша
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#президент
#китай
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#саммит
#байден
#джо байден
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Полиция получит право выдворять за пределы РФ иностранных граждан
14 июня 2024, 11:59

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект о праве полиции принимать решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.
Как сообщает РИА Новости, комитет рекомендовал нижней палате российского парламента принять указанный законопроект в первом чтении. Соответствующее слушание планируется провести уже в текущем месяце, профильный комитет предложил 18 июня. Законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму в апреле нынешнего года. Его авторами выступили депутаты от всех фракций.

Согласно отзыву комитета ГД по безопасности, новые поправки в миграционное законодательство позволят усилить государственный контроль за находящимися в России иностранцами, а также мотивировать иностранных граждан легализовать свой статус.

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#депутаты
#контроль
#законопроект
#поправки
#госдума
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Минздрав РФ предлагает включить онкологию в список профессиональных заболеваний
14 июня 2024, 11:22

Фото: istockphoto/demaerre

Министерство здравоохранения РФ предлагает внести изменения в перечень профессиональных заболеваний. Список должен пополниться факторами, вызывающими рак и соответствующие локации злокачественных новообразований.
Проект приказа ведомства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В документе указано, что действующие положения нормативного регулирования частично устарели и нуждаются в доработке.

В новом перечне перечислены такие факторы, как воздействие на кожу людей солнечного излучения во время работы на свежем воздухе. Оно может вызвать базально-клеточный рак, плоскоклеточный рак и меланому. Названа также сажа, воздействующая на людей, которые работают в отраслях, связанных с продуктами сгорания. Она может способствовать развитию рака лёгких. Здесь же указаны выхлопные газы двигателя и дизельное топливо, также негативно влияющие на лёгкие.

Если этот приказ будет подписан, то он вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2031 года.

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#топливо
#проект
#рак
#минздрав рф
#онкология
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«В этом большой раскол»: что ждет ФРГ при прямом участии в конфликте на Украине
Депутат Моосдорф: прямое вмешательство Берлина на Украине приведет к расколу ФРГ
14 июня 2024, 11:12

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Если Берлин прямо вмешается в украинский конфликт, это приведет к расколу ФРГ. Об этом в интервью на YouTube-канале Die Weltwoche заявил депутат бундестага Маттиас Моосдорф. По словам немецкого парламентария, на востоке не готовы продолжать участие в поддержке Киева как финансовой, так и военной. Там видят, что это бесполезно в течение двух лет.
«В этом большой раскол. Все это, я полагаю, только тогда станет опасным в этом направлении (разделения — Прим. ред.), когда оно действительно станет экзистенциальным», – сказал Моосдорф.

Политик добавил, что поддержка киевского режима и так не особо популярна на востоке страны, а если правительство ФРГ пожелает напрямую вмешаться в события на Украине, то государство ждет разделение.

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#мир
#фрг
#украина
#конфликт
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Стало известно, кто в скором времени может занять пост Зеленского
Политолог Дудчак назвал Ермака одним из главных кандидатов в президенты Украины
14 июня 2024, 11:05

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак может сменить Владимира Зеленского на посту главы государства. Об этом сообщил политолог Александр Дудчак, пишет РИА Новости.
Эксперт отметил, что даже на Западе сомневаются в легитимности президента Украины. По его словам, Ермак может представлять угрозу для украинского лидера.

«Ермак — одна из ключевых фигур в украинской системе власти, и ранее он претендовал как минимум на пост премьер-министра», — сказал Дудчак.

Украинские политические деятели все больше обеспокоены тем, что Владимир Зеленский полагается на главу его офиса Андрея Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. Отмечается, что Ермак полностью контролирует доступ к украинскому лидеру. Некоторые СМИ называли Ермака «фактическим главой государства» или «вице-президентом Украины».

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом.

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#эксперт
#сми
#президент
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Суд запретил деятельность «Грузинского национального легиона»* в России
14 июня 2024, 09:54

Фото:istockphoto/Zolnierek

Суд признал террористической организацией военизированное формирование «Грузинский национальный легион»*. Об этом заявило ЦОС ФСБ РФ, пишет РИА Новости.
Сообщается, что на основании собранных ФСБ РФ доказательств Южный окружной военный суд признал военизированное формирование «Грузинский национальный легион»* террористической организацией и запретил в России. Организация была создана в 2014 году под руководством ГУР минобороны Украины.

На данный момент члены формирования участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Они причастны к организации терактов, диверсий, пыткам российских военных, а также убийствам мирных граждан.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили. Снапейрше заочно предъявили обвинение по ч. 3 ст. 359 УК РФ — «Участие наемника в вооруженном конфликте». 11 июня также заочно арестованы Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М., которые обвиняются в наемничестве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* Запрещенная в России террористическая организация
#суд
#фсб
#вс рф
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Орбан: НАТО создаст на территории стран альянса три базы для помощи Украине
14 июня 2024, 09:51

Фото: сайт Кремля

НАТО планирует создать на территории стран Североатлантического альянса три крупные военные базы. Они будут использоваться для поставок вооружений Украине.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. Предполагается, что эти базы появятся на территории граничащих с Украиной Польши, Румынии и Словакии. Глава венгерского правительства высказал опасения, что появление там военных баз, где будет концентрироваться оружие для передачи Киеву, сделает эти государства «военными целями».

Орбан также подчеркнул, что находящаяся рядом Венгрия испытывает вполне понятную тревогу за свою собственную безопасность и поэтому не намерена участвовать в этих действиях, планируемых НАТО.

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