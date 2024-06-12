Путин провел совещание о ходе спецоперации

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин провел совещание с министром обороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими военными округами, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков
Песков отметил, что совещание состоялось поздно вечером 11 июня, пишет ТАСС.
Позже Путин заслушал каждого из участников совещания отдельно и провел дополнительные индивидуальные встречи.
Ранее стало известно, что Путин планирует встретиться с бойцами специальной военной операции, участвующими в программе подготовки кадрового резерва «Время героев».
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«Верховному главнокомандующему было представлено сообщение о текущем состоянии специальной военной операции и планах по дальнейшим действиям», — сообщил он.
Позже Путин заслушал каждого из участников совещания отдельно и провел дополнительные индивидуальные встречи.
Ранее стало известно, что Путин планирует встретиться с бойцами специальной военной операции, участвующими в программе подготовки кадрового резерва «Время героев».
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Артем Кузьмин