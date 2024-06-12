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Путин сообщил подробности ночной встречи с командующими

Путин: ночная встреча с командующими группировок войск произвела впечатление
12 июня 2024, 17:21
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями о ночной встрече с командующими войск Вооруженных сил РФ, которые участвуют в специальной военной операции (СВО).
Журналист Павел Зарубин опубликовал отрывок видео с высказываниями Путина в своем Telegram-канале.

«Вчера поздно вечером, почти ночью, я встречался с командующими наших группировок. Это произвело на меня очень положительное впечатление», — сказал президент.


Он отметил, что российские командующие являются профессионалами, полностью осознающими свои обязанности.

Путин также подчеркнул, что в России появилась выдающаяся плеяда командиров.

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Орбан выступил против миссии НАТО на Украине
Орбан: Венгрия выступает против миссии НАТО на Украине, но не может остановить
12 июня 2024, 16:00

Фото: сайт Кремля

Венгрия не поддерживает миссию НАТО на Украине, но не может помешать ее проведению, поскольку большинство членов альянса ее одобряют.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает ТАСС.

Орбан сообщил Столтенбергу, что Будапешт не планирует участвовать в военных операциях Североатлантического альянса за пределами государств-членов, особенно в Украине.

«Тем не менее, несмотря на выражение своей позиции, Венгрия признала, что у нее нет возможности повлиять на ситуацию», — отметил Орбан, добавив, что другие страны альянса придерживаются другой точки зрения относительно конфликта на Украине.
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Удар «Искандера», превративший в «решето» Су-27 на аэродроме ВСУ, попал на видео
Военкор Руденко показал видео удара «Искандера» по аэродрому ВСУ в Миргороде
12 июня 2024, 14:36

Фото: iStock/allanswart

Военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале опубликовал видео удара ОТРК «Искандер» по аэродрому в Миргороде Полтавской области Украины.
По словам военкора, истребитель «был превращен в решето» благодаря точечному ракетному удару. Он отметил, что еще два истребителя были повреждены осколками, их восстановление займет длительное время.




В настоящее время Минобороны России не комментировало данную информацию.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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ВС России нанесли массированный удар по стоянкам самолетов ВСУ и наемникам
МО РФ сообщило об ударе по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ
12 июня 2024, 14:21

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС России нанесли массированный удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно данным российского оборонного ведомства, удар был нанесен с помощью оружия большой дальности и беспилотников по стоянке самолетов и инфраструктуре базы противника. Также в Минобороны России сообщили о поражении пункта дислокации иностранных наемников и складов боеприпасов.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что был зафиксирован прилет в Новомосковске Днепропетровской области Украины в районе трубного завода, где производится ремонт военной техники украинской армии.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#удар
#спецоперация
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Появились кадры уничтожения пикапа ВСУ с помощью российского FPV-дрона
РБ: Бойцы группировки «Центр» FPV-дроном уничтожили пикап ВСУ
12 июня 2024, 14:06

Фото: iStock/vadimrysev

Бойцы группировки «Центр» FPV-дроном уничтожили пикап ВСУ. Ролик публикует Telegram-канал «Работайте, Братья».
На кадрах можно заметить, как вражеский автомобиль едет по дороге на полном ходу, после чего резко останавливается. Далее последовали выстрелы, после чего бойцы группировки «Центр» с помощью FPV-дрона уничтожили пикап украинской армии.




В настоящее время официального подтверждения от Минобороны России не поступало.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Аргентина обсуждает с Францией передачу Украине истребителей Super Etendard

Журналист Боуз: крах Украины по афганскому сценарию произойдет моментально

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#спецоперация
#вс рф
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На Украине назвали соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ
МО Украины: соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ составляет 1 к 3
12 июня 2024, 13:54

Фото: iStock/Michele Ursi

Соотношение добровольцев и мобилизованных в Вооруженных силах Украины составляет 1 к 3. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, ее слова передает Telegram-канал издания «Страна.ua».
Калмыкова рассказала, что в Украине формируется новая система кадровой политики и развивается сеть рекрутинговых центров. В настоящее время таких центров уже 22, и планируется открыть еще три.

«По состоянию на май, соотношение добровольцев и мобилизованных, поступивших в армию, составляет 1 к 3. Это свидетельствует о том, что у нас сохраняется потенциал для защиты Украины», — заявила Калмыкова на конференции.
По мнению издания, такое соотношение могло быть достигнуто благодаря «высокому интересу со стороны желающих пойти воевать».

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#всу
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Аргентина обсуждает с Францией передачу Украине истребителей Super Etendard
Infobae: Аргентина хочет передать Украине пять истребителей Super Etendard
12 июня 2024, 13:12

Фото: iStock/yucelyilmaz

Аргентина обсуждает с Францией возможность передачи Украине пяти штурмовиков Super Etendard. Об этом информирует Infobae.
Уточняется, что в настоящее время истребители находятся в нерабочем состоянии. Согласно информации источника, глава аргентинского внешнеполитического ведомства Диана Мондино обсуждала этот вопрос с коллегой из Франции Стефаном Сежурне, а также с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Отмечается, что план получил одобрение президента Аргентины Хавьера Милея. Примечательно, что Аргентина не смогла использовать штурмовики из-за отсутствия деталей, которые ей не удалось купить из-за оружейного эмбарго Великобритании.

Правительство Аргентины намерено обменять Super Etendard на другую военную технику, при этом Франция займется ремонтом штурмовиков, после чего передаст их Киеву.

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Журналист Боуз: крах Украины по афганскому сценарию произойдет моментально

Медведев поздравил сограждан с Днем России картой, включающей Украину
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#истребители
#украина
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Журналист Боуз: крах Украины по афганскому сценарию произойдет моментально
12 июня 2024, 12:54

Фото: iStock/Tomas Ragina

Ирландский журналист Чей Боуз написал в социальной сети X, что крах Украины по афганскому сценарию произойдет быстро.
Боуз отметил, что Украина закончит так же, как Афганистан. Журналист отметил, что после конфликта остаткам государства придется на протяжении долгих лет выплачивать долг западным странам за поставленное вооружение и финансовую помощь.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский исключил компромиссы с Россией, так как, по его мнению, их время прошло.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Зеленский высказался про компромиссы с Россией
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#сво
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Над Черным морем обнаружили натовский авиарадар Boeing E-3B Sentry
12 июня 2024, 12:42

Фото: iStock/Wirestock

Западнее крымской акватории начал кружить самый большой авиарадар НАТО Boeing E-3B Sentry.
Об этом 12 июня сообщил Telegram-канал «Крымский канал».

В последний раз появление Boeing E-3 Sentry в акватории Черного моря фиксировали в апреле 2023 года. Тогда сообщалось, что перед атакой ВСУ Севастопольской нефтебазы разведчик нарушил российское воздушное пространство и приблизился к Крыму.

Самолет находился в море на расстоянии 200 километров от нефтебазы в Казачьей бухте в районе 18:00 пятницы, 28 апреля, а его радар действует в радиусе примерно 400 километров. Спустя девять часов началась атака на нефтебазу, в том числе при помощи дронов Mugin-5.

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#всу
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На Западе рассказали, что случилось с ВСУ
Французский полковник Дарра: ВС России смогли ослабить ВСУ под Харьковом
12 июня 2024, 12:06

Фото: iStock/IherPhoto

Российские войска смогли ослабить украинскую армию в Харьковской области, заявил отставной французский полковник Бертран Дарра в интервью LCI.
«Русские всё же достигли своего», — отметил экс-военный.
По словам Дарра, продвижение российских сил в Харьковской области позволило им ослабить украинские подразделения и рассредоточить их на других участках фронта, что дало возможность остальным частям ВС России также наступать на позиции ВСУ. Он добавил, что эвакуация из Харькова нарушила логистические потоки украинских войск, создав трудности для украинского правительства.

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