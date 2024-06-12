Путин сообщил подробности ночной встречи с командующими

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями о ночной встрече с командующими войск Вооруженных сил РФ, которые участвуют в специальной военной операции (СВО).
Журналист Павел Зарубин опубликовал отрывок видео с высказываниями Путина в своем Telegram-канале.
Он отметил, что российские командующие являются профессионалами, полностью осознающими свои обязанности.
Путин также подчеркнул, что в России появилась выдающаяся плеяда командиров.
Читайте также:
Путин продлил на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Путин поздравил сограждан с Днем России
Путин провел совещание о ходе спецоперации
«Вчера поздно вечером, почти ночью, я встречался с командующими наших группировок. Это произвело на меня очень положительное впечатление», — сказал президент.
Он отметил, что российские командующие являются профессионалами, полностью осознающими свои обязанности.
Путин также подчеркнул, что в России появилась выдающаяся плеяда командиров.
Читайте также:
Путин продлил на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Путин поздравил сограждан с Днем России
Путин провел совещание о ходе спецоперации
Артем Кузьмин