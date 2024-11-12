Начальник ГАИ Абхазии Авидзба поговорил с протестующими на Гумистинском мосту

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Начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба прибыл на заблокированный оппозицией Гумистинский мост с целью прояснения сложившейся ситуации. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Авидзбы, обстановка на мосту на главной республиканской автотрассе, через которую идет движение от российской до грузинской границы, является нехорошей. На сегодняшний день движение на мосту перекрыто.
Абхазский парламент в понедельник принял проект о строительстве многофункциональных комплексов, который напрямую влияет на выполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике. В знак протеста оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу, а два моста были перекрыты тракторами.
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«Люди не могут ехать по своим делам — это плохо. Я думаю, руководство (республики) подключится. Как Кодорский мост был открыт, так тут тоже откроют», — сказал Авидзба.
Абхазский парламент в понедельник принял проект о строительстве многофункциональных комплексов, который напрямую влияет на выполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике. В знак протеста оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу, а два моста были перекрыты тракторами.
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Элина Позднякова