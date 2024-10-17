В обесточенные районы Абхазии подали свет из России

Фото: iStock/Vladimir Zapletin
Электроснабжение столицы и западной части Абхазии было восстановлено после двухчасового отключения, вызванного аварией на высоковольтной линии ВЛ-220 в Очамчыре. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на «Черноморэнерго».
По информации компании, для поддержания функционирования энергосистемы был организован переток электроэнергии из России. Подача электричества в обесточенные районы, включая Сухум, Сухумский, Гудаутский и Гагрский, возобновлена.
Аварийная бригада «Черноморэнерго» активно работает над устранением поломки. На месте происшествия находится руководство компании. Как стало известно, причиной отключения стал обрыв высоковольтного провода на участке длиной около 400 метров.
Специальная техника уже направлена для проведения необходимых работ, которые будут продолжаться до полного восстановления энергоснабжения.
Читайте также:
Россия приостановила соцвыплаты бюджетникам Абхазии
В МИД Абхазии напомнили о защите страны со стороны России
В Сухуме ответили премьеру Грузии после слов о планах вернуть Абхазию
Аварийная бригада «Черноморэнерго» активно работает над устранением поломки. На месте происшествия находится руководство компании. Как стало известно, причиной отключения стал обрыв высоковольтного провода на участке длиной около 400 метров.
Специальная техника уже направлена для проведения необходимых работ, которые будут продолжаться до полного восстановления энергоснабжения.
Читайте также:
Россия приостановила соцвыплаты бюджетникам Абхазии
В МИД Абхазии напомнили о защите страны со стороны России
В Сухуме ответили премьеру Грузии после слов о планах вернуть Абхазию
Дарья Осипова