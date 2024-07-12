Начальник ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата СИЗО террористами

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Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области Дмитрий Безруких подал в отставку. То же самое сделал его первый заместитель Василий Гордеев.
Информация об этом появилась на официальном сайте ФСИН России. Руководители регионального управления ФСИН решили уйти со своих постов после захвата заложников в следственном изоляторе №1 города Ростова-на-Дону, которое произошло 16 июня.
В ведомстве уточнили, что специальная комиссия завершила служебную проверку по факту инцидента. По её результатам уволены четверо и привлечены к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников СИЗО и ФСИН.
Материалы по выявленным нарушениям направлены в Следственный комитет РФ и прокуратуру, где им будет дана соответствующая правовая оценка. Для стабилизации работы и оказания практической помощи в ГУ ФСИН по Ростовской области направлена группа более опытных сотрудников службы.
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В ведомстве уточнили, что специальная комиссия завершила служебную проверку по факту инцидента. По её результатам уволены четверо и привлечены к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников СИЗО и ФСИН.
Материалы по выявленным нарушениям направлены в Следственный комитет РФ и прокуратуру, где им будет дана соответствующая правовая оценка. Для стабилизации работы и оказания практической помощи в ГУ ФСИН по Ростовской области направлена группа более опытных сотрудников службы.
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Александр Бойцов