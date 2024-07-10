SHOT: выживший при штурме СИЗО террорист дал показания против сотрудника ФСИН

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Террорист Даниил Камнев, выживший при штурме ростовского СИЗО, дал первые показания и назвал имя сотрудника ФСИН, который продавал ему и сообщникам ножи и заточки за 5000 рублей. Об этом сообщает тг-канал SHOT. Сообщается, что Камнев указал на 28-летнего начальника дневной смены. По словам террориста, именно он продавал заключенным запрещенные предметы.
Издание отмечает, что в отношении сотрудника изолятора сейчас организовали проверку, ему грозит уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
Захват ростовского СИЗО и последующий его штурм произошел почти месяц назад, 16 июня. Шесть заключенных сбежали из камер, взяли в заложники двух сотрудников и стали требовать машину и освобождение. Силовики взяли изолятор штурмом, во время которого ликвидировали пятерых террористов.
Ранее сообщалось, что в деле о теракте в ростовском СИЗО, где произошел захват заложников, появился второй обвиняемый. Как сообщил Telegram-канал Mash, речь идет о Малике Гандалоеве, которого задержали в активную фазу бунта.
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Захват ростовского СИЗО и последующий его штурм произошел почти месяц назад, 16 июня. Шесть заключенных сбежали из камер, взяли в заложники двух сотрудников и стали требовать машину и освобождение. Силовики взяли изолятор штурмом, во время которого ликвидировали пятерых террористов.
Ранее сообщалось, что в деле о теракте в ростовском СИЗО, где произошел захват заложников, появился второй обвиняемый. Как сообщил Telegram-канал Mash, речь идет о Малике Гандалоеве, которого задержали в активную фазу бунта.
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Данил Пономарев