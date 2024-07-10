Появились новые подробности о захвате СИЗО в Ростове в июне

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Второй обвиняемый появился в деле о теракте в ростовском СИЗО, где произошел захват заложников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что речь идет о Малике Гандалоеве, которого задержали в активную фазу бунта.
Гандалоев подробно рассказал, как его сокамерники подготовились бежать, и кто был пособником, передававшим в изолятор запрещенные предметы. Первым обвиняемым по делу проходит Даниил Камнев, которого после ранения спасли медики.
После теракта в учреждении начали проверку с последующими увольнениями. Во ФСИН пояснили, что меры никак не связаны с ЧП. Два работника якобы уволились по собственному желанию, а затем уволили начальника оперов Константина Гороха без права на восстановление в ведомстве.
По данным журналистов, по статье о грубом нарушении служебной дисциплины уволилась еще одна сотрудница СИЗО.
Террористический захват произошел в учреждении 16 июня.
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После теракта в учреждении начали проверку с последующими увольнениями. Во ФСИН пояснили, что меры никак не связаны с ЧП. Два работника якобы уволились по собственному желанию, а затем уволили начальника оперов Константина Гороха без права на восстановление в ведомстве.
По данным журналистов, по статье о грубом нарушении служебной дисциплины уволилась еще одна сотрудница СИЗО.
Террористический захват произошел в учреждении 16 июня.
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Никита Кротов