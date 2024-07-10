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Появились новые подробности о захвате СИЗО в Ростове в июне

В деле о теракте в ростовском СИЗО появился второй обвиняемый
10 июля 2024, 14:54
Фото: istockphoto/Maddie Red Photography

Фото: istockphoto/Maddie Red Photography

Второй обвиняемый появился в деле о теракте в ростовском СИЗО, где произошел захват заложников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что речь идет о Малике Гандалоеве, которого задержали в активную фазу бунта.
Гандалоев подробно рассказал, как его сокамерники подготовились бежать, и кто был пособником, передававшим в изолятор запрещенные предметы. Первым обвиняемым по делу проходит Даниил Камнев, которого после ранения спасли медики.

После теракта в учреждении начали проверку с последующими увольнениями. Во ФСИН пояснили, что меры никак не связаны с ЧП. Два работника якобы уволились по собственному желанию, а затем уволили начальника оперов Константина Гороха без права на восстановление в ведомстве.



По данным журналистов, по статье о грубом нарушении служебной дисциплины уволилась еще одна сотрудница СИЗО.

Террористический захват произошел в учреждении 16 июня.

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МО РФ: истребитель МиГ-31 пресек нарушение границы норвежским самолетом
10 июля 2024, 14:54

Фото: iStock/avstraliavasin

Согласно сообщению, в среду, 10 июля, над акваторией Баренцева моря зафиксировали приближающийся к российской границе самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.
«В целях недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что как только российский истребитель приблизился, иностранный самолет сразу развернулся. Тогда российский самолёт успешно вернулся на аэродром базирования.

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#нарушения
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МЧС: в Сочи ликвидировали возгорание на крыше Лазаревского районного суда
10 июля 2024, 14:32

Фото: istockphoto/Distortion Media

Пожар на крыше Лазаревского районного суда в Сочи ликвидировали спасатели. Об этом в Telegram-канале сообщает МЧС России.
«В Сочи огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось о возгорании в административном здании на площади 690 квадратных метров. По данному адресу находится районный суд.

До этого была информация о ликвидации лесного пожара в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья. Пожарные погасили пламя более чем через шесть часов. Все произошло в Запутновском участковом лесничестве в километре от населенного пункта Деревнищи. Известно, что пожар возник в результате действий человека. Лесная охрана ищет виновников.

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#мчс
#сочи
#новости
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28-летний россиянин на спор прыгнул с моста при невесте, ударился о воду и не всплыл
Mash: мужчина на спор прыгнул с Крылатского моста Москвы при невесте и не всплыл
10 июля 2024, 14:15

Фото: iStock/Lemon_tm

В Москве 28-летний молодой человек на спор прыгнул с Крылатского моста, ударился о воду и не всплыл. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что возлюбленная парня снимала происходящее на видео. Девушка до последнего не понимала, что произошло.

Согласно информации источника, молодой человек из Волгоградской области отдыхал на пляже под мостом в компании возлюбленной и ее подруги. Девушки решили выяснить у него, готов ли мужчина спрыгнуть в воду с большой высоты.

Он согласился, совершил прыжок и ударился плашмя о воду. После падения в водоем молодой человек мгновенно потерял сознание. Из воды спасатели достали бездыханное тело.

Ранее сообщалось, что школьница выпала из окна в подмосковной Ивантеевке после ссоры с матерью. Девочка хотела напугать маму суицидом.

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Гладков: Один человек погиб, семеро ранены в результате атаки ВСУ по Шебекино
10 июля 2024, 13:51

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Один человек погиб, еще семеро пострадали в результате атаки со стороны ВСУ по Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Случилось самое страшное — погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. По предварительной информации, ранены семь мирных жителей: шесть мужчин и одна женщина», — гласит публикация.

Чиновник выразил соболезнования родственникам погибшего. Уточняется, что пострадавшие получили проникающие и осколочные травмы. Четверых отправили в больницу, остальные самостоятельно обратились к медикам. Всем оказывают помощь.

Повреждения получили три дома, а также два объекта социальной инфраструктуры, одно производственное и пять коммерческих предприятий. Повреждены 20 авто.

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В Подмосковье поймали серийного похитителя велосипедов
10 июля 2024, 13:39

Фото: iStock/welcomia

Мужчину, подозреваемого в серии краж велосипедов, задержала полиция Лосино-Петровского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«С заявлением о пропаже велосипеда в дежурную часть обратился житель округа. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
Полицейским удалось вычислить и задержать похитителя, им оказался ранее судимый местный житель. В ходе разбирательств следствие установило, что задержанный причастен к ещё двум кражам велосипедов. Общая сумма ущерба от его действий превысила 54 тысячи рублей.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что житель Королёва погиб, пытаясь выбраться из квартиры на седьмом этаже по простыням.

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#криминал
#полиция
#мвд московской области
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Родители-каннибалы, побег от нацистов, насилие в армии: как школьный учитель Чикатило начал убивать
10 июля 2024, 13:18

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Более 30 лет назад в России расстреляли самого известного серийного убийцу Андрея Чикатило. Забитый с детства мальчик, скромный учитель — он совершал убийства с особой жестокостью, насиловал, а иногда и ел своих жертв.
Как из простого советского гражданина Чикатило превратился в кровавого изувера, попробует разобраться редакция «Радио 1».

Детство Чикатило


Андрей Романович Чикатило родился 16 октября 1936 в селе Яблочное, Украинской ССР.

Достоверной информации о его появлении на свет и взрослении не так много. По некоторым данным в детстве от страдал от гидроцефалии и энурезом (недержание мочи). За последнее мать якобы постоянно избивала маленького Чикатило.

По словам маньяка, его отец во время Великой Отечественной войны был командиром партизанского отряда, попал в немецкий плен, был освобождён американцами и после возвращения в СССР репрессирован, работал в лесах Коми АССР.

В ходе судебных слушаний Чикатило рассказывал две шокирующих истории из детства, которые никому так и не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. По мнению некоторых экспертов, именно они могли оказать сильное влияние на слом психики серийного убийцы.

В 1946 году СССР накрыл страшный голод. Юный Чикатило боялся выходить из дома, потому что мать рассказывала ему историю о брате Степане, которого похитили и съели. Также существует версия о том, что старшего брата съели сами родители во время голода. Историкам не удалось найти ни одного доказательства существования Степана Чикатило.

Маньяк также заявлял, что во время Великой Отечественной войны захватчики повели на расстрел некоторых жителей села Яблочное, вслед за которыми из детского любопытства побежали посмотреть местные мальчишки, среди которых был шестилетний Андрей. Каратели, завершив своё дело, затем открыли огонь по детям, которые бросились убегать. Спасавшийся бегством Чикатило споткнулся и разбил себе до крови голову, после чего его в бессознательном состоянии нашли немцы и, решив, что он мёртв, бросили в яму с телами расстрелянных. После этого ребёнок очнулся, но боясь вылезти из ямы, полночи пролежал в ней среди трупов, и вернулся домой только на рассвете.

Чикатило был рассеянным и робким мальчиком. Он плохо видел, но не носил очки, потому что его дразнили. Школу будущий зверский убийца окончил, получив «отлично» по всем предметам, кроме немецкого.

Краткая биография Чикатило


После окончания школы Андрей Чикатило попытался поступить на юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, однако не прошёл по баллам. Позже он заявлял, что его не взяли в университет из-за репрессированного отца. В 1954 году Чикатило поступил в техническое училище связи в городе Ахтырке, которое окончил в следующем, 1955 году. После окончания училища работал на строительстве линий электропередач под Нижним Тагилом. Решив стать инженером железнодорожного транспорта, поступил на заочное отделение Московского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта, но до призыва в армию успел проучиться только два курса, а после окончания службы продолжать учёбу не стал.

В 1957 Чикатило призвали на службу в армию. Последующие три года он служил сначала в Пограничных войсках КГБ СССР в Средней Азии, а затем — связистом в Берлине в составе Группы советских войск. Предположительно, во время армейской службы маньяк мог подвергаться сексуальному насилию.

После окончания службы Чикатило переехал в населённый пункт Родионово-Несветайская, неподалёку от Ростова-на-Дону, где устроился работать инженером на телефонной станции. Тогда же он вступил в КПСС. Одновременно с работой на телефонной станции Чикатило являлся внештатным корреспондентом районной газеты «Знамя», для которой писал статьи и заметки о новом учебном годе в школе, переписи населения, спортивных соревнованиях и трудовых подвигах родионовцев. Позднее Чикатило писал статьи и заметки по вопросам морали и патриотического воспитания молодёжи в газете «Знамя шахтёра».

В 1962 году сестра маньяка Татьяна познакомила его со своей подругой Феодосией Одначёвой, которая в 1963 году стала его женой. Сразу после свадьбы Чикатило поступил на заочное отделение филологического факультета Ростовского государственного университета и в 1970 году окончил его по специальности «русский язык и литература». В апреле 1965 года с согласия районного комитета партии Андрей Чикатило был назначен на должность председателя районного комитета физической культуры и спорта. В 1970 году заочно окончил Университет марксизма-ленинизма при Ростовском государственном педагогическом институте.

У Чикатило было двое детей — старшая дочь Людмила и сын Юрий.

Убийство Елены Закотновой


По словам некоторых специалистов, проблемы с психикой у Чикатило начались, когда он работал в школе и в общежитии. Известны несколько случае домогательств взрослого мужчины к несовершеннолетним, после которых он и был уволен из школы. Предположительно, Чикатило начал испытывать сексуальное удовлетворение от разглядывания и ощупывания детей. К тому же, слабое либидо Чикатило заметно усиливалось, когда партнёр начинал кричать и сопротивляться. Удовольствия от обычных сексуальных контактов он уже не смог испытывать.

Следствие считает, что своё первое убийство Чикатило совершил 22 декабря 1978 года.

24 декабря правоохранители обнаружили труп девятилетней Елены Закотновой. Экспертиза показала, что девочка была задушена, а также изнасилована как вагинально, так и анально. Убийца разорвал ей влагалище и прямую кишку, а затем нанёс три ножевых ранения в живот.

Столь зверское убийство ребёнка должно было быть немедленно раскрыто, поэтому следователи оперативно принялись за работу. Уже спустя несколько часов был задержан подозреваемый — рецидивист Александр Кравченко, который ранее был осуждён на 10 лет за действительно совершённые им изнасилование и убийство десятилетней девочки. До суда Кравченко долго пытали, заставляя дать признательные показания. Преступник сдался, сознался в убийстве Закотновой и был расстрелен.

Позже Чикатило заявил, что заманил Закотнову в безлюдное место, чтобы «просто побаловаться» с ней. Когда маньяк попробовал раздеть её — девочка начала кричать. Чикатило испугался, стал душить ребёнка и так возбудился от своих действия, что совершил с трупом всё вышеописанное.

Верховный суд РФ до сих пор отмечает дело Закотновой как «нераскрытое», вину Чикатило он не признал.

Как арестовали Чикатило


Маньяк орудовал на территории страны на протяжении многих лет. Следователи долго не могли укомплектовать все убийства в одно дело, поскольку Чикатило часто ездил в командировки и активно перемещался по всему СССР.

Серийного маньяка задержали 20 ноября 1990 года, когда он шёл с пивом из поликлиники. Установить его личность удалось благодаря тому, что одна из жертв прокусила ему палец. Чикатило обратился в поликлинику, где больной палец загипсовали, однако позже, когда к лечащему врачу Чикатило пришли следователи, он заявил, что вся ситуация сразу показалась ему странной. Больной утверждал, что палец ему повредила собака, но доктор был убеждён, что след от укуса гораздо больше похож на человеческий.

Чикатило предъявили обвинение в 36 умышленных убийствах, совершённых с особой жестокостью, при этом сам маньяк признался в 56 убийствах. Оперативники же насчитали 65 жертв, которых мог замучить и изнасиловать Чикатило. Точное количество жертв кровавого маньяка, вероятно, уже никогда не удастся установить.

14 февраля 1994 57-летнего Андрея Чикатило предали смертной казни путём расстрела.

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#расстрел
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Стали известны подробности крушения легкомоторника в Башкирии
Пилот разбившегося в Башкирии легкомоторника давал пассажирам порулить
10 июля 2024, 12:35

Фото: istockphoto/SOMATUSCANI

Пилот разбившегося в Башкирии легкомоторного самолета Cessna 172 за тысячу рублей давал порулить пассажирам. Об этом сообщает Telegram-канал «112», ссылаясь на одного из клиентов авиатора.
По его словам, командир воздушного судна (КВС) передал ему управление во время прогулочного полета при сильном ветре, а сам залез в гаджет.

Пассажир не мог управлять судном и уж тем более у него не было летных прав. Кроме того, пассажиры паниковали от фигур пилотажа, выполняемых КВС.

Ранее сообщалось о крушении легкомоторного самолета в Башкирии, неподалеку от населенного пункта Камское Устье. Три человека погибли, включая ребенка, один пострадал.

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#россия
#башкирия
#новости
#самолёты
#крушение
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Трое из ларца: кто и как похоронил пенсионерку в Смоленске
Baza: в Смоленске опер, криминалист и следователь похоронили бабушку за ее счет
10 июля 2024, 11:52

Фото: istockphoto/shironosov

Оперативника, следователя и криминалиста подозревают в хищении денег у пенсионерки, скрытом похоронами за ее же счет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По версии следствия, фигуранты могли забрать большую часть средств на похороны себе.
Сообщается, что в прошлом месяце следователь Михаил (все имена изменены), опер Александр, а также судмедэскперт Петр обнаружили бабушку, приехав на вызов. Если судить по телу умершей, ее не стало несколько недель назад.

Троица похоронила женщину по-человечески — помянули, поставили крест, заказали надгробие и отпевание.

Позже о смерти бабушки узнала ее подруга, а когда обратилась в морг, выяснилось, что о ней уже позаботились трое неизвестных. Дело приняло интересный оборот, когда подруга захотела выяснить судьбу накоплений умершей.

Александр, Михаил и Петр в рамках опроса сообщили, что действительно похоронили бабулю на все ее деньги, однако у следователей есть сомнения на этот счет.

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#россия
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#следователи
#новости
#деньги
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В Москве завербованный ГУР мужчина хотел взорвать трёх высокопоставленных военных МО РФ
ФСБ предотвратила теракт против трех высокопоставленных военных в Москве
10 июля 2024, 11:23

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ предотвратила попытку украинской разведки подорвать трех высокопоставленных российских офицеров. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации в городе Москве», — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что был задержан 30-летний россиянин, которого завербовала украинская разведка. С помощью курьерской доставки мужчина отправил по трем адресам проживания руководителей подразделений Минобороны мощные бомбы, замаскированные под подарки. Взорвать их планировалось после отчетов курьеров о доставке посылок.

По словам преступника, его завербовали в мае и пообещали денежное вознаграждение за выполнение задания. Сейчас спецслужбы продолжают расследование по этому делу.

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#минобороны
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