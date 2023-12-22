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Начальник ЦВС Китая Лю Чжэньли призвал США соблюдать осторожность в поступках

22 декабря 2023, 09:07
Фото: istockphoto/ffikretow

Фото: istockphoto/ffikretow

Соединённые Штаты должны адекватно воспринимать Китай для развития стабильных отношений между военными кругами двух стран. Об этом заявил начальник Объединенного штаба Центрального военного совета (ЦВС) КНР Лю Чжэньли.

Во время разговора по видеосвязи с председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генералом Чарльзом Брауном китайский военачальник отметил, что только такое понимание создаст предпосылки для устойчивых взаимоотношений между военными двух государств, отмечается на сайте министерства обороны Китая.

Предварительным условием для таких взаимоотношений является уважение Соединёнными Штатами основных интересов и озабоченностей Китая, сосредоточенность на развитии сотрудничества и углублении взаимопонимания. Лю Чжэньли также напомнил американскому коллеге, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и не допускает никакого постороннего вмешательства. Он призвал США соблюдать «осторожность в словах и делах» и уважать суверенитет, права и интересы Китая в Юго-Восточном регионе.

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#военные
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Названы последствия отказа Украины от российского газа для Европы
Focus: отказ Украины от транзита российского газа нанесет ударит по Европе
22 декабря 2023, 08:14

Фото: istock / Anton Zubchevskyi

Государства Европы могут столкнуться с проблемами из-за отказа Украины от транзита российского газа в Европу. Потребителей ожидает повышение цен, а также перемещение производства. Об этом пишет Focus.

В материале сказано, что европейский газовый рынок тесно связан и из-за действий Киева топливо станет очень дорогим для жителей Германии. Профессор экономики и энергетики Мюнхенского технического университета Светлана Ионникова заявила, что этот шаг со стороны Украины может привести не только к повышению стоимости газа, но и к переносу производства. Около 5-10% промышленных производственных мощностей Германии могут перевести за границу, полагает Ионникова.

До этого молдавский политик и оппозиционер Илан Шор высказался о необходимости возвращения российского рынок сбыта Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#газ
#европа
#украина
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ESS: Жители финского Лахти хотят иметь возможность изучать русский язык
22 декабря 2023, 08:02

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Жители финского города Лахти направили местным властям открытое письмо. В нём они заявили, что хотели бы сохранить возможность изучать русский язык.
Об этом сообщил портал Etelä-Suomen Sanomat. В публикации отмечается, что В Лахти и области Пяйят-Хяме традиционно проживает большое количество русскоязычных людей. Сейчас эта группа стала ещё многочисленнее за счёт украинцев, бежавших от военных действий, так как для многих из них родным языком является именно русский.

Финнам, владеющим русским языком, проще взаимодействовать с этими людьми, помогать им в случае необходимости, приводит издание выдержки из письма. Кроме того, знание языка позволяет полноценно взаимодействовать с ними, что позволяет расширять кругозор.

Жители региона попросили сделать всё возможное для того, чтобы традиция изучения русского языка в качестве первого иностранного сохранилась и дальше. Они также призвали обратить внимание на тех, кто уже начал приобретать знания в этой области. Отмечается, что было бы несправедливо резко прекратить изучение русского языка.

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#портал
#жители
#письма
#финляндия
#русский язык
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Захарова ответила на высказывания Прилепина об Узбекистане
Захарова назвала заявления Прилепина про Узбекистан его личным мнением
22 декабря 2023, 07:20

Фото: istock / iDymax

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что слова писателя Захара Прилепина об Узбекистане являются его личным мнением, не отражающим официальную позицию РФ. Ее слова приводятся на сайте министерства.

Захарова заявила, что государства связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, обратив внимание, что это «просто красивая фраза».

«Они действительно находятся на подъеме, на что указывают впечатляющие итоги официального визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в нашу страну в октябре», — заявила дипломат.
При этом, она отметила, что Москва занимается вопросом миграционного сотрудничества с целью сделать более его упорядоченным и взаимовыгодным.

Ранее Прилепин заявил, что «искренне стоит» на присоединении территорий, откуда в РФ приезжают гастарбайтеры. Как считает писатель, это нужно, чтобы обучать их русскому языку «не здесь», а «там уже, в Узбекистане, допустим». 21 декабря в МИД Узбекистана вызвали российского посла Олега Мальгинова. Ведомство отметило, что в Ташкенте восприняли слова писателя «с чувством глубокой озабоченности».


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#мария захарова
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#отношения
#дипломат
#рф
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Орбан поинтересовался условиями приема Украины в Европу
Премьер Венгрии Орбан спросил, примет ли ЕС Украину с новыми регионами РФ
22 декабря 2023, 07:07

Фото: istock / rarrarorro

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спросил у Евросоюза, планирует ли объединение принять Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военнослужащими. Об этом сообщают РИА Новости.

«Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» — задался вопросом Орбан .
На данный момент численные показатели государства неизвестны, а на фронте находятся российская армия. Как считает политик, решение о начала переговоров о вступлении Незалежной в Европейский союз больше навредит объединению, поскольку ЕС неподготовлен.

До этого венгерский премьер заявил, что страна не занимается чужими территориями и границами, но ей хотелось бы, чтобы у нее никогда не было границы с Россией и между ними была территория другого государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#венгрия
#украина
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Членам ХАМАС предложили сдаться или умереть
Премьер Израиля Нетаньяху: члены ХАМАС могут сдаться или умереть
22 декабря 2023, 06:33

Фото: iStock/Gilnature

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил членов палестинского исламистского движения ХАМАС, что у них есть выбор между капитуляцией или гибелью, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Израиль будет продолжать борьбу в секторе Газа до полной победы.

«Мы не прекратим войну, пока не достигнем всех поставленных целей: устранения ХАМАСа и освобождения всех заложников», — отметил он, подчеркнув, что у членов движения «нет другого выбора».
Ранее сообщалось, что саперы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили стратегическую сеть подземных туннелей ХАМАС в так называемом «элитном квартале».

Эти туннели соединяли квартиры, офисы и другие объекты, принадлежавшие высокопоставленным членам военного и политического крыла радикального палестинского движения.

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#израиль
#квартиры
#дом
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Под Бердянском ПВО сбили два дрона ВСУ, третий упал
ПВО сбили два дрона ВСУ на подлете к Бердянску, третий упал
22 декабря 2023, 00:24

Фото: istockphoto/valio84sl

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотника, которые приближались к Бердянску в Запорожской области, передает РИА Новости. Третий дрон упал на территории частного сектора, но обошлось без пострадавших.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что система ПВО успешно предотвратила атаку Вооруженных сил Украины в районе Бердянска.

«По уточненной информации о работе ПВО в городе Бердянск, два беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа сбиты на подлете к городу. Третий аппарат упал на территории частного сектора города Бердянска, где при столкновении с землей произошел взрыв. Повреждение получило жилое домовладение. По счастливой случайности, пострадавших нет», — сообщили в оперативных службах.

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#пво
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США развернули в Красном море самую большую группировку за десятилетия
Times: США тратят десятки миллионов долларов на борьбу с хуситами в Красном море
21 декабря 2023, 23:34

Фото: iStock/Dikuch

За последние недели США развернули в Красном море наибольшее количество вооружений за многие десятилетия. The Times со ссылкой на Пентагон сообщает о значительном усилении огневой мощи.
Источники утверждают, что Вашингтон рассматривает частые атаки хуситов при помощи беспилотников и крылатых ракет как попытку провоцировать ответные действия со стороны США.

Также отмечается, что за последние две недели США потратили миллионы долларов на предотвращение попыток хуситов подстрекать других участников Ближнего Востока к вмешательству и на предотвращение распространения кризиса в регионе до полномасштабной войны.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о запуске операции «Страж процветания», направленной на предотвращение атак хуситов на гражданские суда в южной части Красного моря и Аденского залива.

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#сша
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У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток
РБК: у россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за ошибок в данных
21 декабря 2023, 23:17

Фото: istock / Mikhail Strogalev

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила РБК о новых случаях изъятия загранпаспортов у россиян на границе из-за ошибок в данных.
Согласно опубликованной информации, с начала декабря вступил в силу закон о перечне причин недействительности паспортов. По словам Ломидзе, зафиксированы два случая изъятия заграничных паспортов.

«В первом случае причиной стала опечатка в имени, а во втором — пропущенная буква в названии города», — пояснила Ломидзе.
Она отметила, что АТОР тщательно следит за развитием ситуации, поскольку подобные случаи ранее не были зафиксированы.

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#атор
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Белый дом: Израиль готов снизить интенсивность боёв в секторе Газа
21 декабря 2023, 22:39

Фото: iStock/e-crow

Израиль согласился, что снизить интенсивность боёв в секторе Газа необходимо, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Израильская сторона заявляет, что признает необходимость перехода к другой фазе боевых действий. Я имею в виду, что в любой военной кампании происходит переход к новому спектру целей и использованием иной тактики, это является стандартом проведения военных операций», — прокомментировал ситуацию Кирби.

Представитель Белого дома объяснил, что американская и израильская сторона обсуждали снижение интенсивности боевых действий на территории Газы, и Израиль согласился с необходимостью этого шага. При этом, как отметил Кирби, Штаты точно не знают, когда Израиль примет решение перейти к следующей фазе и не намерены навязывать союзнику определённые сроки.

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#израиль
#сектор газа
#палестина
#война
#белый дом
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