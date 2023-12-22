Начальник ЦВС Китая Лю Чжэньли призвал США соблюдать осторожность в поступках

Фото: istockphoto/ffikretow
Соединённые Штаты должны адекватно воспринимать Китай для развития стабильных отношений между военными кругами двух стран. Об этом заявил начальник Объединенного штаба Центрального военного совета (ЦВС) КНР Лю Чжэньли.
Предварительным условием для таких взаимоотношений является уважение Соединёнными Штатами основных интересов и озабоченностей Китая, сосредоточенность на развитии сотрудничества и углублении взаимопонимания. Лю Чжэньли также напомнил американскому коллеге, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и не допускает никакого постороннего вмешательства. Он призвал США соблюдать «осторожность в словах и делах» и уважать суверенитет, права и интересы Китая в Юго-Восточном регионе.
Читайте также:
Политолог Светов: «Китай и Индия пошли под конкретную раздачу Запада»
Си Цзиньпин лично пообещал Байдену вернуть Тайвань, пишут СМИ
SCMP: Учёные из Китая разработали систему тренировок для войны в космосе
Александр Бойцов