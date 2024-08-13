Начальник войск РХБЗ Кириллов предположил наличие у Киева «грязной бомбы»

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Украина с высокой долей вероятности уже имеет в своём распоряжении так называемую «грязную бомбу». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Грязная бомба» представляет собой ёмкость с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При детонации заряда контейнер разрушается, а его радиоактивная начинка распыляется вокруг ударной волной, создавая загрязнение местности на обширных территориях.
Начальник войск РХБЗ также отметил, что ВСУ применяли отравляющие вещества того же класса, что и нацисты в газовых камерах в годы Второй мировой войны. По словам генерала, такие вещества синтезируют только в США, так как промышленность ни одной другой страны в мире не приспособлена для такого производства.
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«Грязная бомба», <...> секреты не будем раскрывать. На самом деле это не так сложно. Я думаю, у них есть она», — сказал Кириллов в интервью телеканалу «Звезда» на полях форума «Армия-2024».
Начальник войск РХБЗ также отметил, что ВСУ применяли отравляющие вещества того же класса, что и нацисты в газовых камерах в годы Второй мировой войны. По словам генерала, такие вещества синтезируют только в США, так как промышленность ни одной другой страны в мире не приспособлена для такого производства.
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Александр Бойцов