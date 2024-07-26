По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, при отступлении ВСУ возможно применение отравляющих веществ. Он сообщил об этом РИА Новости.

«Основываясь на данных агентуры сопротивления, мы видим, что Украина может использовать химические вещества в боевых действиях, начиная с Донбасса и Харьковской области. Вероятно, они попытаются уничтожить оставленные населенные пункты в случае отступления», — поделился источник агентства.





Он также сообщил о случаях отравления химическими веществами, а также о деятельности войск в сфере радиационной, химической и биологической защиты в разных регионах Украины. Обнаружены два автомобиля «Форд» с иностранными номерами и аббревиатурой РБХЗ, которые двигались из Николаева в сторону Херсонской области.









«Месяц назад я рассказывал о Запорожской области, где в результате обстрела были применены необычные снаряды. Эти снаряды не взрывались, однако от них исходил резкий химический запах. Местные жители массово сообщали о таких симптомах, как тошнота, головокружение и раздражение горла», — рассказал подпольщик.





По информации подпольщиков, украинские военные в частных беседах хвалятся оружием, которое якобы дает им преимущество над Россией. Даже если придется отступить, русские не смогут оставаться в украинских городах, считают военные.

Ранее стало известно, что приговорённый к казни в Беларуси немец делал снимки «Искандеров» для СБУ.