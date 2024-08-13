ВСУ применяли отравляющие вещества, которые могут производить только США

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Украинские войска применяли отравляющие химические вещества, которые могли быть произведены только в США. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала «Звезда».
Он отметил, что применяемое ВСУ химическое оружие в зоне СВО могло быть синтезировано исключительно в Соединённых Штатах, поскольку промышленность других стран не рассчитана на это и никогда не производила подобного рода вещества.
Ранее сообщалось, что украинские войска применили химическое оружие при атаке на Курскую область. Отмечается, что они выпустили специальные снаряды, в составе которых были отравляющие вещества.
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