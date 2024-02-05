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Начальника Генштаба ВСУ Шапталу могут уволить вслед за Залужным

05 февраля 2024, 11:56
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу могут отправить в отставку вслед за главкомом ВСУ Валерием Залужным. Об этом сообщает издание «Украинская правда».
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#всу
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#украина
#политика
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Надеждин рассказал, что сделает в случае отказа в регистрации на выборы
Надеждин обжалует решение ЦИК в случае отказа от регистрации на выборы
05 февраля 2024, 12:01

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Борис Надеждин заявил, что будет обжаловать решение Центральной избирательной комиссии РФ в Верховном суде в случае отказа в регистрации его кандидатуры на выборы президента. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель партии «Гражданская инициатива», от которой выдвигается Надеждин, сообщил, что Центризбирком обнаружила более 15% брака в подписях, предоставленных для регистрации Надеждина кандидатом в президенты страны.

Отмечается, что для регистрации кандидата брак не должен превышать 5% из 60 тысяч проверенных подписей.

ЦИК примет решение о регистрации кандидата или отказе в ней не позднее 10 февраля.

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#кандидаты
#выборы
#президент
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В МИД РФ вызовут посла Израиля из-за недопустимых публичных высказываний
05 февраля 2024, 11:16

Фото: iStock/shipov

В российское министерство иностранных дел вызовут посла Израиля из-за недопустимых публичных высказываний, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД РФ.
«Тезисы о том, что Холокост - это уничтожение только еврейского народа, противоречат резолюции ГА ООН, а размышления о необходимости изменений, как было сказано Гальперин, «государственного календаря» России, граничат с вмешательством во внутренние дела», — сообщил собеседник агентства.

По словам представителя иностранного министерства, слова, которые публично высказал посол Израиля, искажают не только методы внешней политики, которую проводит Россия, но и доподлинно известные исторические реалии.

Источник СМИ также отметил, что подобный подход израильской стороны противоречит принципам дипмиссии, направленной на развитие двусторонних отношений стран.

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#россия
#оон
#израиль
#мид рф
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В Минобороны Польши заявили о серьёзном отношении к военным угрозам в мире
05 февраля 2024, 10:59

Фото: iStock/macky_ch

Польша серьёзно воспринимает мировые военную угрозы, с таким сообщением выступил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш в интервью для Super Express.
«Я рассматриваю все сценарии, а наиболее серьезно отношусь к самым плохим. Это не слова на ветер», — так Косиняк-Камыш ответил на вопрос о, якобы, подготовке нападения со стороны России.

По его словам, ситуация крайне напряжённая не только на Украине, но также в Чёрном море и Тихом океане.

Польский министр обороны заявил, что именно по этой причине Варшава испытывает необходимость быть готовым к любому из возможных сценариев. В настоящие момент в польской армии проводится аудит, восполняется нехватка вооружения, а также экипировки для военнослужащих.

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#вооружения
#военные
#польша
#армия
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Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников спецоперации
05 февраля 2024, 10:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников специальной военной операции. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что правительство России должно выполнить поручение до 1 марта текущего года.

Распространить программу поручено не только на самих участников СВО, но и на членов семей тех россиян, которые погибли или умерли в ходе выполнения задач спецоперации на Украине.

Ответственным за выполнение поручения президент назначил премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее сообщалось, что правительство России уточнило правила назначения пособия на детей добровольцев.

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#владимир путин
#поручение
#правительство
#ипотека
#сво
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Стало известно, зачем приезжала Нуланд на Украину
AT: Нуланд приехала в Киев для предотвращения военного переворота на Украине
05 февраля 2024, 10:30

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приезжала в Киев 31 января, чтобы предотвратить возможный военный переворот на Украине. Такие данные приводит Asia Times.
«Почему Нуланд помчалась в Киев? Почти наверняка Белый дом велел ей немедленно отправиться туда на случай, если дела в Киеве были бы плохи. Очевидно, они действительно опасались, что Залужный мог развернуть армию и использовать ее против Зеленского», — говорится в статье.

Автор уверен, что главной задачей Нуланд было успокоить главкома ВСУ Валерия Залужного, которого украинский лидер Владимир Зеленский хочет сместить с должности из-за неудач армии на поле боя. При этом в статье не исключается, что Залужный еще может пойти против Киева.

Напомним, что Нуланд прибыла в Киев 31 января. В одном из своих заявлений она обратилась к Владимиру Путину, пообещав ему «милые сюрпризы на поле боя». Так она сообщила, что на Украину из США поступили высокоточные реактивные снаряды GLSDB.

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#владимир зеленский
#всу
#киев
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Путин поручил расширить перечень специальностей подготовки женщин в Академии ФСБ
05 февраля 2024, 10:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей подготовки женщин в Академии ФСБ. Ответственным за выполнение поручений назначен директор ведомства Александр Бортников.
Отмечается, что доложить о результатах работы необходимо до 1 июня.

Путин по итогам встречи с победителями и призёрами финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и их экспертами-наставниками заявил о необходимости рассмотреть возможность пополнения списка специальностей, на которых могут обучаться женщины в Академии ФСБ.

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#владимир путин
#фсб
#специалисты
#женщины
#подготовка
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В Нидерландах заявили, что направление дронов в Румынию соответствует курсу НАТО
Посол России Тарабрин: Направление дронов в Румынию — продолжение курса НАТО
05 февраля 2024, 10:19

Фото: iStock/stormwatch153

Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин высказал свое мнение относительно решения Нидерландов направить три дрона MQ-9 Reaper на восточную границу НАТО в Румынию для слежки за Россией. Он подчеркнул, что эти действия продолжают линию общего курса правительства Нидерландов и демонстрируют их приверженность блоковой дисциплине. Решение было принято еще в октябре 2023 года и рассматривается как демонстрация твердой позиции Гааги.
Напомним, что в феврале Нидерланды планируют развернуть дроны на восточной границе НАТО в Румынии, их задачей будет ведение слежки за Россией. Развертывание беспилотников запланировано на шесть месяцев, с возможностью продления еще на полгода. Расходы на данную операцию оцениваются в 14 миллионов евро.

«Данное решение для нас неудивительно. Это также идет в русле общего курса правительства Нидерландов... Решение о размещении (в Румынии) голландских БПЛА было принято еще в октябре 2023 года и является продолжением линии официальной Гааги на демонстрацию своей твердой приверженности блоковой дисциплине», — цитирует слова Тарабрина РИА Новости.

Посол также подчеркнул активное участие Нидерландов в укреплении «восточного фланга» НАТО, отметив их участие в миссиях воздушного патрулирования в странах Балтии и в работе боевой группы альянса в Румынии, куда, в том числе были привлечены военнослужащие 11-й аэромобильной бригады национальных вооруженных сил Нидерландов.

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#дроны
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Байден нецензурно высказался о Нетаньяху, но в Белом доме это отрицают
Politico: президент США нецензурно высказался о премьере Израиля Нетаньяху
05 февраля 2024, 10:04

Фото: сайт Кремля

Газета Politico утверждает, что президент США Джо Байден нецензурно высказался о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, но в Белом доме этот инцидент отрицают.
Как пишет издание, Байден, как и все другие демократы, с подозрением относится к израильскому политику.

По словам источников газеты, которые общались с президентом, он в частном порядке назвал Нетаньяху «чёртовым плохим парнем».

Однако представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что эта информация недостоверна, и Байден не позволил бы себе сказать такое о коллеге, с которым у него сложились уважительные отношения.

Ранее газета Politico сообщала, что Байден за закрытыми дверьми активно использует нецензурную лексику. Так, за спиной он называл бывшего президента США Дональда Трампа «больным придурком» и «чёртовым засранцем».

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#джозеф байден
#белый дом
#израиль
#премьер-министр
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«Безнадёга»: Симоньян рассказала, как Россия жила до Путина
Маргарита Симоньян рассказала о 1990-х годах в России
05 февраля 2024, 09:50

Фото: kremlin.ru

Выбор Владимира Путина на пост президента был очевиден, об этом рассказала главный редактор «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян рассказала, что россияне даже не задаются вопросом о том, почему в 2000 году к управлению страной избрали именно Владимира Путина. По её словам, этот выбор был очевиден абсолютно всем.

«Как нас учили презирать самих себя, как мое поколение этому учили, вдалбливали в нас. Это в школах в 90-е, во всей медийке, во всей поп-культуре, чтобы мы презирали свою собственную историю», — напомнила Симоньян.

Главред отметила, что до того, как к власти пришёл нынешний российский лидер, в стране царили «нищета и безнадега».

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