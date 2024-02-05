Начальника Генштаба ВСУ Шапталу могут уволить вслед за Залужным

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Начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу могут отправить в отставку вслед за главкомом ВСУ Валерием Залужным. Об этом сообщает издание «Украинская правда».
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Анастасия Чинкова