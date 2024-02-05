Зеленский официально подтвердил, что задумывается об увольнении Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного и ещё целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны». Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai1.
«Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало <...> Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного), это правда», — cообщил Зеленский в воскресенье вечером в программе новостей Tg1.В пятницу вечером Зеленский сообщил, что встречался с военным руководством, включая Залужного, для получения последней информации о ситуации на поле боя, но не стал упоминать о каких-либо кадровых изменениях.
Одной из проблем для киевских властей стало также и отсутствие готового кандидата на замену Залужному — от назначения на пост главкома ВСУ отказались и начальник Главного управления разведки Министерства обороны страны Кирилл Буданов, и командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
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Артем Путинцев