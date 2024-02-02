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Стали известны подробности разговора Залужного с Зеленским по вопросу его отставки

WP: Залужный заявил Зеленскому о маловероятных улучшениях на фронте для ВСУ
02 февраля 2024, 07:27

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что улучшение обстановки для Вооруженных сил Украины на фронте маловероятно. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на украинский источник.

Как заявил собеседник агентства, в беседе Зеленский выдвинул предположение, что смена руководства может повлиять на изменение обстановки, так как украинцы устали от конфликта, а помощь Запада постепенно сокращается.

«Генерал не был рассержен <...> он высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, и дал понять, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно», – сказано в материале.

Судя по информации источника, Залужный спокойно отреагировал на свое увольнение, а Зеленский внимательно выслушал главкома.

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#увольнение
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#зеленский
#валерий залужный
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Сальдо рассказал о покидающем Херсон населении
Сальдо: население Херсона сокращается из-за нестерпимых условий жизни
02 февраля 2024, 07:02

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

В подконтрольном украинским властям Херсоне остается все меньше людей из-за плохих условий существования. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Они ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск», — пояснил глава региона.
Он отметил, что в городе продолжает оставаться старшее поколение, так как пожилым людям «тяжело сняться с места».

Ранее Сальдо заявил, украинцев насильно отправляют на фронт, а при попытке сдаться в плен — расстреливают в спину свои же заградотряды. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#губернатор
#новости
#херсонская область
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В США рассказали об оружии, обнажившем уязвимость НАТО и ВСУ
Business Insider: Использование гибридных систем ПВО выявило слабые места НАТО
02 февраля 2024, 06:56

Фото: iStock/Andrey_Atanov

Использование Вооружёнными силами Украины (ВСУ) гибридных системы ПВО FrankenSAM продемонстрировало уязвимость НАТО в смысле дефицита наземных систем ПВО в странах Североатлантического альянса. Об этом 2 февраля сообщило издание Business Insider.
По словам американского полковника морской пехоты в отставке Марка Канциана, использование такого типа оружия украинской армией демонстрирует нехватку достаточного количества наземных систем ПВО во всех государствах-членах НАТО, включая США.

«Украина отчаянно нуждается в наземной системе ПВО, поскольку Россия наносит крупные удары беспилотниками и ракетами», — сказал военный эксперт.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что украинские войска впервые применили гибридную систему ПВО, которая состоит из элементов советского и западного вооружения. Скорее всего, он как раз мог иметь в виду проект FrankenSAM, представляющий подобную гибридную систему. Стоит отметить, что с этим проектом напрямую связаны США, которые приступили к его разработке еще в 2022 году.Отмечается, что FrankenSAM может состоять из элементов советских пусковых установок «Бук» совместно с американскими ракетами Sea Sparrow.

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#всу
#пво
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«К концу лета»: В США заявили, что совсем скоро ВСУ будет сложно удерживать фронт
WSJ: ВСУ будет сложно удерживать оборону уже к концу лета
01 февраля 2024, 21:27

Фото: iStock/Mariia Kokorina

На фоне отсутствия американской помощи, украинской армии станет сложно удерживать свои позиции уже к концу лета, об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на военного эксперта, полковника Марка Кансиана.
«Сегодня поставки составляют примерно треть от того, что было в разгар контрнаступления прошлым летом. К концу весны они будут ниже десяти процентов. Они не достигнут нуля, но к концу лета Украине будет трудно восполнить свои потери и сохранить линию фронта», — прокомментировал ситуацию для ВСУ Кансиана.

В материале издания отмечается, что без помощи Соединённых Штатов Америки Вооружённые силы Украины столкнутся с серьёзными проблемами в ближайшие несколько месяцев. В WSJ также напомнили, что усилия, которые украинская армия приложила в минувшем году, в результате, не привели ни к чему.

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#всу
#сша
#сво
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Залужный написал для CNN статью о планах ВСУ
CNN: Залужный рассказал, на чём стоит сосредоточиться ВСУ
01 февраля 2024, 20:53

Главнокомандующий украинский армией Валерий Залужный рассказал об основных направлениях, над которыми будут работать ВСУ в 2024 году, в своей статье для CNN.
По мнению Залужного, в 2024 году Вооружённым силам Украины необходимо серьёзно поработать над тремя основными направлениями.

«Создание системы обеспечения наших вооруженных сил высокотехнологичными средствами. Внедрение новой философии обучения и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их развертывания. И освоение новых боевых возможностей как можно скорее», — написал в своей статье главком.

Залужный также напомнил, что главным оружием в нынешнем конфликте являются беспилотные летательные аппараты, качество арсенала которых также заметно проседает у ВСУ. Именно поэтому, в этой сфере Киеву тоже предстоит серьёзно поработать.

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#валерий залужный
#всу
#украина
#бпла
#сво
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«Отсидеться не получится»: На Украине сделали шокирующее заявление
Маляр: никому из украинцев не получится отсидеться в военное время
01 февраля 2024, 19:05

Фото: iStock/IherPhoto

Во время военного положения никому из украинцев отсидеться не удастся. Такое заявление сделала экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр, добавив, что каждому придется выполнить долг перед страной на фронте или в тылу.
«Все должны осознать, что отсидеться не получится. В этой войне каждый украинец нужен Украине. Безусловно, все не могут воевать, кто-то должен обеспечивать фронт в тылу. Основные ресурсы в войне - люди и оружие. Понимаем, что у РФ больше», - заявила Маляр на YouTube-канале LvivMedia.

Она подчеркнула, что Украина не сможет «выйти на паритет», однако она должна научиться воевать в условиях меньшего числа людей и оружия.

По ее словам, в первые месяцы СВО на Украине добровольно вступили в ряды территориальной обороны ВСУ порядка 100 тысяч украинских граждан мужчин. При этом Маляр отметила, что процесс мобилизации должен проводиться в рамках украинского законодательства и при соблюдении прав людей.

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#оружие
#украина
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#сво
#всу
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Предотвращено покушение на главу села Малокаховка Назарова под Херсоном
Сальдо: Предотвращено покушение на главу херсонского села Малокаховка Назарова
01 февраля 2024, 17:37

Фото: iStock/Motortion

Предотвращено покушение на жизнь главы села Малокаховка Каховского муниципального округа Херсонской области Романа Назарова. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Глава лично заметил подозрительного субъекта, который прикрепил бомбу к днищу его автомобиля. Вместе с главой сотрудники Малокаховского территориального управления сумели самостоятельно задержать подозреваемого и передали его военнослужащим 205-й бригады ВС РФ», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он добавил, что взрывное устройство мощностью один килограмм тротила уже обезвредили. Губернатор поблагодарил Назарова и сотрудников Малокаховского ТУ за проявленную бдительность, а военнослужащих 205-й бригады за оперативность и профессионализм.
Сальдо также уточнил, что задержанного уже допрашивают и предостерег от совершения преступлений по заданию СБУ, отметив, что исполнители для киевских спецслужб являются лишь расходным материалом.

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#губернатор
#сотрудники
#telegram
#вс рф
#сбу
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В зоне СВО ликвидировали наемницу из Германии
В зоне спецоперации уничтожили наемницу из Германии Диану Савиту Вагнер
01 февраля 2024, 15:46

Фото: istock / Semen Salivanchuk

В зоне СВО российские военнослужащие ликвидировали немецкую наемницу Диану Савиту Вагнер с позывным «Змей». Об этом информирует Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».
«Пошла по стопам предков-фашистов: Армией России уничтожена немецкая наемница Диана Савита Вагнер», — сказано в публикации.
36-летняя Вагнер участвовала в боях в составе батальона «Карпатская сечь» и так называемом «Иностранном легионе» ВСУ.

До этого сообщалось, что на Урале мать вскрыла гроб бойца специальной военной операции из-за риска лишиться выплат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#вагнер
#всу
#смерть
#военные
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Залужный хотел вывести украинские войска из Авдеевки, однако Зеленский не согласился
Bild: Залужный хотел вывести ВСУ из Авдеевки, но Зеленский отказался
01 февраля 2024, 15:24

Фото: iStock/Michele Ursi

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный несколько недель назад предложил главе Украины Владимиру Зеленскому вывести солдат из Авдеевки, однако президент не согласился на такой шаг. Такие данные приводит Bild, ссылаясь на собственные источники.
По мнению Залужного, вывод войск из Авдеевки мог поспособствовать выравниванию фронта и облегчению обороны для ВСУ.

Также источники издания подтвердили слухи о том, что Зеленский хотел уволить Залужного, однако многие украинские генералы выступают против назначения на его пост Александра Сырского, так как нынешний главком более гуманный и имеет популярность среди ВСУ.

Рнее CNN писал, что указ об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного планируют подписать на этой неделе. Один из собеседников издания заявил, что Зеленский предлагал Залужному другую должность, но тот отказался. Отмечается, что рассматривается два варианта на пост главкома украинской армии: начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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#указ
#пост
#всу
#минобороны
#зеленский
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На Украине признались в попытках атаковать Крым крылатыми ракетами
Советник ВВС Украины Игнат: ВСУ пытаются атаковать Крым крылатыми ракетами
01 февраля 2024, 14:07

Фото: iStock/e-crow

Украинская армия пытается атаковать Крым с помощью крылатых ракет, в этом признался советник командования ВВС Украины Юрий Игнат, его интервью опубликовано на YouTube-канале «ТСН».
«Наши пилоты тактической авиации очищают Крым крылатыми ракетами, которые нам предоставили партнеры», — заявил в эфире Игнат.

Напомним, 31 января в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны сбили над Чёрным морем и Крымским полуостровом 20 ракет Вооружённых сил Украины. При этом, обломки поражённых воздушных целей упали на воинскую часть в районе Любимовки.

За сегодняшний день над территорией Белгородской и Воронежской областей были сбиты и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

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#крым
#ракета
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