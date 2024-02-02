Стали известны подробности разговора Залужного с Зеленским по вопросу его отставки

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что улучшение обстановки для Вооруженных сил Украины на фронте маловероятно. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на украинский источник.
Как заявил собеседник агентства, в беседе Зеленский выдвинул предположение, что смена руководства может повлиять на изменение обстановки, так как украинцы устали от конфликта, а помощь Запада постепенно сокращается.
«Генерал не был рассержен <...> он высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, и дал понять, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно», – сказано в материале.
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Алина Юрчак