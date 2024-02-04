Зеленский сменил главу подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
Отмечается, что теперь главой Запорожской ОВА стал Фёдоров Иван Сергеевич.
Ранее он занимал пост главы Мелитополя, который в настоящее время находится под контролем России.
Офис Зеленского в воскресенье сообщал, что президент Украины прибыл с рабочим визитом в Запорожскую область, где посетил позиции ВСУ около села Работино.
Также накануне стало известно, что Зеленский уведомил Белый дом о своём намерении уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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Ранее он занимал пост главы Мелитополя, который в настоящее время находится под контролем России.
Также накануне стало известно, что Зеленский уведомил Белый дом о своём намерении уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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Анастасия Чинкова