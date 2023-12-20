«Начало третьей мировой»: В Словакии заявили о главной угрозе от Украины

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Словакия выступает против вступления Украины в НАТО, поскольку это будет означать начало третьей мировой войны, об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в интервью для InfoVojna.
«Мы перед выборами говорили, что для нас будет проблемой, если речь идет о (вступлении Украины) в НАТО, я это сказал и на встрече со Столтенбергом (Йенс): чтобы не было никаких сюрпризов, я говорю за партию, которая преобладает в правительстве Словакии, я говорю о том, что мы не будем согласны с членством Украины в НАТО, потому что это будет начало Третьей мировой войны», - прокомментировал ситуацию Фицо.
Он строго подчеркнул, что пока имеет политическую силу в Словакии, то будет делать всё возможное, чтобы не допустить вступления Украины в состав Североатлантического альянса.
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Евгения Парфентьева