Словакия не станет замораживать российскую недвижимость

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Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не станет следовать примеру не будет следовать примеру тех стран, которые приняли решение о заморозке российской недвижимости. Об этом сообщает издание InfoVojna.
«Есть страны, если не ошибаюсь, то Чехия, например, как бы заморозила недвижимость на своей территории, которая принадлежала России или представителям России, или предпринимателям российским, у меня нет точной информации, но я хочу сказать, что мы в Словакии таким путем, конечно, не пойдем», - сказал Фицо.Фицо также заявил, что Словакия будет направлять Украине адресную гуманитарную помощь, чтобы она не попала на «черный рынок». По его словам, на незаконный рынок попадает огромная доля от общей помощи, которую отправляет Словакия. Премьер не стал озвучивать конкретную цифру, которая неоднократно была озвучена в рамках Европейского совета, но отметил, что она достаточно велика.
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Элина Позднякова