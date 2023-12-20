Украину обвинили в разворовывании западной гумпомощи

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Словакия будет направлять Украине адресную гуманитарную помощь, чтобы она не попала на «черный рынок». Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в интервью изданию InfoVojna.
По его словам, на незаконный рынок попадает огромная доля от общей помощи, которую отправляет Словакия. Премьер не стал озвучивать конкретную цифру, которая неоднократно была озвучена в рамках Европейского совета, но отметил, что она достаточно велика.
Фицо заявил, что военная или финансовая помощь оказывается в «щупальцах организованной преступности на Украине».
Он также добавил, что адресную помощь будет контролировать проще. То есть если Киев нуждается в пяти генераторах, то будет направлено именно это количество и именно в эту область, чтобы исключить их реализацию, пояснил премьер.
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Фицо заявил, что военная или финансовая помощь оказывается в «щупальцах организованной преступности на Украине».
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Анастасия Крестьянова