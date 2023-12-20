Украину обвинили в разворовывании западной гумпомощи

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Владимир Оленченко заявил, что новые ограничения из 12-ого пакета антироссийских санкций, предусматривающих для стран ЕС недопуск реэкспорта в Россию продукции и технологий двойного назначения, негативно отразится на самих этих государствах.