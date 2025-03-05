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Начало выступления Трампа в Конгрессе несколько раз прерывали демократы

Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

В самом начале выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом сторонники Демократической партии несколько раз прерывали речь лидера страны. Трансляцию выступления ведет Mash.
В результате этого из зала был выведен конгрессмен-демократ Эл Грин. Об этом распорядился спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Множество демократов стали освистывать президента сразу после начала его выступления. Одним из самых активных оказался как раз Грин. Он с тростью в руках пытался вступить в полемику с Трампом.

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#трамп
#сша
#конфликт
Трамп: за 43 дня мы достигли больше, чем многие другие добиваются за 8 лет
05 марта 2025, 05:21

Фото: iStock/olya_steckel

По словам президента США Дональда Трампа, за его 43-дневный срок правления его команда смогла достичь больше, чем многие другие президенты добиваются за 4 и 8 лет своего правления. Об этом американский лидер заявил в ходе своего выступления в Конгрессе.
Также Трамп заявил о возвращении гордости США и правильном направлении в развитии страны. Помимо этого президент сказал о рассвете, который мир до этого не видел, и может не увидит никогда.

К тому же Трамп рассказал о безоговорочном большинстве республиканцев и максимальном числе голосов после выборов. Благодаря этому президент получил беспрецедентный мандат, которого не было никогда.

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#президент
#страны
#сделки
#мир
#трамп
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В США половина граждан против сделки с Украиной по минеральным ресурсам
05 марта 2025, 03:13

Фото: iStock/rarrarorro

В США половина граждан выступила против заключения сделки с Украиной по минеральным ресурсам. Данными поделились компания Ipsos и агентство Reuters.
Против заключения соглашения высказались 50% респондентов. Поддержали инициативу порядка 46% опрошенных. С помощью данной сделки США рассчитывали оказать поддержку Украине.

Опрос был проведен с 3 по 4 марта. В нем поучаствовало свыше тысячи совершеннолетних граждан. Статистическая погрешность равна 3%.

К тому же у респондентов узнали их отношение к введению президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин на товары из Канады. Это решение главы государство поддержали 31% опрошенных. Большинство респондентов высказались против введения пошлин.

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#соглашения
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#сделки
#государство
#украина
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Попытка Зеленского извиниться перед Трампом оказалась провальной
Telegraph: В ЕС посчитали провальной попытку Зеленского извиниться перед Трампом
05 марта 2025, 03:00

Фото: iStock/Photoboyko

Союзники Украины в Евросоюзе посчитали провальной попытку Владимира Зеленского извиниться перед президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет The Telegraph.
По данным телеканала Sky News, 4 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер разговаривал с Зеленским. В ходе диалога Стармер дал главе киевского режима советы по публичному ответу на высказывания Трампа. Как пишет Telegraph, глава Соединенного Королевства на протяжении суток работал над планом по восстановлению диалога между Зеленским и Трампом.

Стармер дал понять Зеленскому, что Трамп ждет от него публичных извинений после их конфликта в Белом доме 28 февраля. К тому же британский премьер советовал поддержать Трампа в его попытках урегулировать конфликт и пойти на соглашение по редкоземельным металлам.

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Стало известно о разговоре Зеленского со Стармером перед извинением за скандал с Трампом

За возобновления отношений с Киевом выступили госсекретарь США Марко Рубио и помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Против диалога с украинской стороной высказались спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и глава Пентагона Пит Хегсет.

Сам Зеленский заявил о своем желании продолжить сотрудничество с США 4 марта. Также он выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме. При этом извинений от Зеленского так и не последовало.

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#евросоюз
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Трамп пообещал рассказать всю правду на своем выступлении перед Конгрессом
05 марта 2025, 00:08

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп пообещал «рассказать всю правду» перед своим первым выступлением в Конгрессе. Об этом сообщает Mash.
Выступление американского лидера начнется в 5 утра по московскому времени. В ходе своей речи Трамп должен будет рассказать о помощи Украине и о выстраивании отношений с Владимиром Зеленским. К тому же президент поделится своим планом по завершению украинского кризиса.

Ранее сообщалось о намерении США все же заключить сделку с Украиной по полезным ископаемым. Дональд Трамп должен объявить о подписании договора во время своего выступления перед Конгрессом.

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Германия ищет способ помешать запуску «Северного потока - 2»
Bild: Германия хочет помешать запуску «Северного потока — 2»
04 марта 2025, 23:46

Фото: iStock/Dragon Claws

Правительство Германии ищет способ блокировки запуска трубопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет Bild.
«Федеральное правительство изучает варианты предотвращения повторного строительства трубопровода в Балтийском море», — пишут в издании со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Сорвать запуск «Северного потока — 2» ФРГ желает из-за предполагаемых переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом о заключении сделки по поставкам газа в Европу. По данным Bild, эта идея активно обсуждалась в ходе беседы представительств двух стран в Швейцарии. В этих переговорах участвовал посланник президента США Ричард Гренелл, который не раз посещал страну в рамках неофициальных визитов.

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