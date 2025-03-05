Начало выступления Трампа в Конгрессе несколько раз прерывали демократы

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В самом начале выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом сторонники Демократической партии несколько раз прерывали речь лидера страны. Трансляцию выступления ведет Mash.
В результате этого из зала был выведен конгрессмен-демократ Эл Грин. Об этом распорядился спикер палаты представителей Майк Джонсон.
Множество демократов стали освистывать президента сразу после начала его выступления. Одним из самых активных оказался как раз Грин. Он с тростью в руках пытался вступить в полемику с Трампом.
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Множество демократов стали освистывать президента сразу после начала его выступления. Одним из самых активных оказался как раз Грин. Он с тростью в руках пытался вступить в полемику с Трампом.
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Иван Мусатов