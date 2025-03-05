Трамп: Я без устали работаю над решением конфликта на Украине

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)
По словам президента США Дональда Трампа, он без устали работает над урегулированием украинского конфликта. Об этом говорится в выдержках из речи американского лидера, опубликованных Белым домом.
«Я без устали работаю, чтобы завершился жестокий конфликт на Украине», — говорится в сообщении.
Выступление Трампа в Конгрессе начнется в ближайшие минуты. Ранее заявлялось о намерении американского президента рассказать всю правду на своем выступлении. Предварительно, Трамп будет говорить о дальнейшем выстраивании отношений с Владимиром Зеленским и о решении украинского кризиса.
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