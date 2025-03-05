Трамп: за 43 дня мы достигли больше, чем многие другие добиваются за 8 лет

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По словам президента США Дональда Трампа, за его 43-дневный срок правления его команда смогла достичь больше, чем многие другие президенты добиваются за 4 и 8 лет своего правления. Об этом американский лидер заявил в ходе своего выступления в Конгрессе.
Также Трамп заявил о возвращении гордости США и правильном направлении в развитии страны. Помимо этого президент сказал о рассвете, который мир до этого не видел, и может не увидит никогда.
К тому же Трамп рассказал о безоговорочном большинстве республиканцев и максимальном числе голосов после выборов. Благодаря этому президент получил беспрецедентный мандат, которого не было никогда.
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К тому же Трамп рассказал о безоговорочном большинстве республиканцев и максимальном числе голосов после выборов. Благодаря этому президент получил беспрецедентный мандат, которого не было никогда.
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Иван Мусатов