Трамп пообещал рассказать всю правду на своем выступлении перед Конгрессом

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп пообещал «рассказать всю правду» перед своим первым выступлением в Конгрессе. Об этом сообщает Mash.
Выступление американского лидера начнется в 5 утра по московскому времени. В ходе своей речи Трамп должен будет рассказать о помощи Украине и о выстраивании отношений с Владимиром Зеленским. К тому же президент поделится своим планом по завершению украинского кризиса.
Ранее сообщалось о намерении США все же заключить сделку с Украиной по полезным ископаемым. Дональд Трамп должен объявить о подписании договора во время своего выступления перед Конгрессом.
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Названы темы выступления Трампа в Конгрессе
Ранее сообщалось о намерении США все же заключить сделку с Украиной по полезным ископаемым. Дональд Трамп должен объявить о подписании договора во время своего выступления перед Конгрессом.
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Названы темы выступления Трампа в Конгрессе
Иван Мусатов