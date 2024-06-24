Начштаб «Азова*» обвинил генерала ВСУ в военных преступлениях

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Генерала ВСУ Юрия Содоля нужно привлечь за военные преступления. Об этом заявил начальник штаба бригады «Азов*» Богдан Кротевич, сообщает Страна.ua.
Кротевич подал заявление в госбюро расследований для оценки действий генерала Юрия Содоля на посту командующего ВСУ. В своем обращении он обвиняет его в массовых потерях украинских солдат. «Азов»
Ранее в СМИ сообщалось о том, как генерал пропустил прорыв российский войск по направлению Торецка. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что в это время Соболь выпивал в ресторане Одессы.
*Запрещенная в России террористическая организация
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«Убил больше украинских военных, чем любой российский генерал», — поясняет Кротевич.
Ранее в СМИ сообщалось о том, как генерал пропустил прорыв российский войск по направлению Торецка. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что в это время Соболь выпивал в ресторане Одессы.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Олег Дикий