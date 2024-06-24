Стало известно, откуда боевики ВСУ наносили удары по Севастополю

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Боевики ВСУ наносили удары по Севастополю американскими ракетами ATACMS с замаскированных сухогрузов в Одессе. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело».
«ВСУ наносят ракетные удары по Севастополю и Крыму при помощи сухогрузов. На них размещены пусковые установки с ракетами ATACMS. После запуска корабль маскируется под другие сухогрузы в Одесском грузовом порту», — указано в сообщении.
Напомним, что 23 июня текущего года боевики Вооруженных сил Украины атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российская ПВО сбила четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, однако обломки упали в прибрежной полосе. Количество пострадавших при ракетном ударе украинской армии по Севастополю увеличилось до 153 человек.
В Минобороны подчеркнули, что ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ не просто так выбрали для своего удара американскими ракетами по Севастополю праздничный день Святой Троицы. Она отметила, что для Киева это настоящее ритуальное преступление, которое является актом ненависти ко всему русскому, в том числе и православию.
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Дарья Осипова