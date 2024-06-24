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Ракеты на Севастополь навел дрон США: как ВСУ убили русских детей и чем ответит Россия, заявления Кремля

ВСУ ударили по Севастополю ракетой США: подробности, заявления Пескова
24 июня 2024, 16:29
Фото: iStock/Ghulam Hussain

Фото: iStock/Ghulam Hussain

ВСУ атаковали Севастополь днем 23 июня. В момент удара пляж в районе Учкуевки и Любимовки был переполнен отдыхающими. Именно тогда украинская армия запустила в сторону побережья американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, жертв избежать не удалось. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые после трагедии выступил с обращением. Главные заявления спикера Кремля и подробности атаки – в материале «Радио 1».


Число жертв из-за удара ВСУ по Севастополю


Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате трагедии в регионе погибли пять человек, трое детей и двое взрослых. Еще пять детей находятся в реанимации, их доставят в Москву специальным бортом. По словам главы, за медицинской помощью в Севастополе обратились 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей).

Песков о «варварской атаке» по Севастополю


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее в Севастополе «абсолютно варварской атакой». Он выразил уверенность в том, что за ударом ВСУ по побережью стоят не только украинские силы. На вопрос о том, как Россия ответит на удар по гражданской инфраструктуре региона, Песков ответил: «последствия неминуемы, какие именно — время покажет».

Реакция Запада на удар ВСУ по Севастополю


Дмитрий Песков обратил внимание на то, что недружественные страны не сделали никаких заявлений по факту атаки ВСУ Севастополя. Также западные государства не осудили действия террористов в Дагестане. При этом, уверен Песков, за ударами по Севастополю стоят США.

Он указал на сложность технической реализации таких ракетных пусков и напомнил, что ракета, которой было атаковано побережье, была американской.

Переговоры с Украиной после атаки на Севастополь


Пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос журналистов о том, не потеряли ли своей актуальности предложения Владимира Путина по урегулированию конфликта из-за событий в Севастополе. Песков сообщил, что о временных рамках инициативы глава государства уже говорил на пресс-конференции в Ханое, которая состоялась 20 июня.

Напомним, в ходе своего выступления в Ханое президент России заявил, что им предложены условия, на которые Киев должен согласиться беспрекословно. Путин также отметил, что суть его инициативы состоит не в том, чтобы временно прекратить огонь, а чтобы окончательно завершить вооруженный конфликт.

Развожаев: в Москву доставят до 20 пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь
Развожаев: в Москву доставят до 20 пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь


Песков о приведении ядерной доктрины РФ в соответствие с реалиями


Дмитрий Песков сообщил о проработке вопроса о приведении ядерной доктрины в России в соответствии с теми реалиями, которые сложились на фоне текущей международной обстановки. Каких-либо дополнительных деталей он не привел.

Над Крымом перед атакой вел разведку дрон США


Перед атакой ВСУ на Севастополь в небе над Черным морем был замечен американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk. Об этом свидетельствуют данные Flightradar 24. Неизвестно, какого рода разведку выполнял дрон, однако ряд военных экспертов связали его деятельность с координацией удара ракетой ATACMS.

Дмитрий Песков не стал комментировать опубликованные ранее сведения о дроне-разведчике, переадресовав вопрос Минобороны РФ.

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В МИД заявили, что США несут равную с Украиной ответственность за Севастополь
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Финляндия открыла движение по пограничному с Россией каналу
Финляндия открыла судоходство по Сайменскому каналу с 24 июня по 31 декабря
24 июня 2024, 17:22

Фото: iStock/naumoid

Финляндия возобновила судоходное движение по Сайменскому каналу, который проходит вдоль границы с Россией, с 24 июня по 31 декабря. Об этом сообщило Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.
Ранее, с 15 апреля, Финляндия ограничила движение прогулочных судов по каналу в целях предотвращения нелегальной миграции морским путем.

«Комиссары Сайменского канала решили, что навигационный сезон по Сайменскому каналу начнется 24 июня 2024 года и завершится 31 декабря 2024 года», — говорится в пресс-релизе министерства.
Сайменский канал связывает озеро Сайма в Финляндии с Балтийским морем, обеспечивая судоходство между ними.

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#финляндия
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Начштаб «Азова*» обвинил генерала ВСУ в военных преступлениях
Богдан Кротевич: необходимо расследовать действия командующего ВСУ Юрия Содоля
24 июня 2024, 17:08

Фото: IStock/Irina Piskova

Генерала ВСУ Юрия Содоля нужно привлечь за военные преступления. Об этом заявил начальник штаба бригады «Азов*» Богдан Кротевич, сообщает Страна.ua.
Кротевич подал заявление в госбюро расследований для оценки действий генерала Юрия Содоля на посту командующего ВСУ. В своем обращении он обвиняет его в массовых потерях украинских солдат. «Азов»

«Убил больше украинских военных, чем любой российский генерал», — поясняет Кротевич.

Ранее в СМИ сообщалось о том, как генерал пропустил прорыв российский войск по направлению Торецка. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что в это время Соболь выпивал в ресторане Одессы.

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Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций
24 июня 2024, 16:55

Фото: iStock/AlexLMX

В Евросоюзе приняли 14-й пакет санкций, который направлен против РФ. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте Совета ЕС.
В очередной пакет санкций вошли ограничения в сферах торговли, финансов и энергетики. Новые ограничения коснутся транзита российского сжиженного природного газа через порты Европы.

Также санкции затронули 116 физических и юридических лиц РФ.

Ранее сообщалось, что с 25 июня текущего года ЕС ограничит доступ к трем российским и одному чешскому СМИ на территории содружества.

Напомним, сегодня, 24 июня, Совет Европы одобрил 14-й пакет санкций в отношении РФ. Российский актер Иван Охлобыстин и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, также попали под санкции Европейского союза.

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Минобороны предлагает реорганизовать военные округа
Объединенные командования военных округов могут преобразовать в управления
24 июня 2024, 16:38

Фото:istockphoto/0

Министерство обороны России предложило отменить статус межвидового стратегического территориального объединения для военных округов. Соответствующее предложение было опубликовано на портале правовых актов.
Ведомство считает необходимым преобразовать военные округа в управления объединенных стратегических командований.

«Проект указа предусматривает лишение военных округов статуса межвидового стратегического территориального объединения и реорганизацию объединенных стратегических командований округов в управления», — говорится в документе.
Ранее Министерство обороны предложило лишить Северный флот аналогичного статуса. В пояснительной записке к этому проекту указано, что он был разработан в соответствии с указом президента России «Об организационных мероприятиях в Вооруженных силах Российской Федерации».

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Песков гарантировал последствия для США за действия, ведущие к гибели россиян
24 июня 2024, 16:37

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты Америки гарантированно ответят за ракетную атаку ВСУ на Севастополь. Об этом информирует ТАСС.
«Разумеется, непосредственная вовлеченность США в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, не может не иметь последствий. Каких именно — время покажет», — сказал Песков.

Помимо этого, официальный представитель Кремля напомнил слова российского лидера о том, что Россия может поставлять оружие в другие страны в ответ на военную помощь западных стран Вооруженным силам Украины, чтобы те «задумались о том, где оно окажется потом».

Напомним, что 23 июня украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали люди. В МО РФ подчеркнули, что ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон.

Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков рассказал, будет ли опасно ехать отдыхать в Крым в этом сезоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Депутат Ивлев рассказал о ненависти Подоляка к крымчанам
Леонид Ивлев: киевским режимом руководит ненависть к Крыму
24 июня 2024, 15:48

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Советником главы офиса Владимира Зеленского Михаилом Подоляком, руководит ненависть к крымчанам, рассказал депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев корреспонденту RT.
Ранее советник офиса Зеленского заявил, что в Крыму «не может быть никакой мирной жизни и полуостров представляет военный лагерь с сотнями прямых военных целей».

«Крым — это мирный регион. Посмотрите на поезда, они заполнены матерями с детьми, бабушками с внуками. В Крым по Крымскому мосту идут только легковые автомобили и автобусы с туристами. О чём он говорит, это трудно объяснить», — возразил Ивлев.

Депутат также сообщил, что киевский режим ненавидит Крым начиная с марта 2014 года.

Накануне ВСУ намеренно атаковали гражданские объекты Севастополя пятью американскими баллистическими ракетами ATACMS. Согласно последним данным, в результате обстрела 151 человек пострадали.

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Кулеба высказался по поводу присоединения Украины к ЕС
Кулеба: переговоры о присоединении Украины к ЕС начнутся 25 июня
24 июня 2024, 15:23

Фото: IStock/HUNG CHIN LIU

Переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе стартуют уже 25 июня, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсети X.
«Наши переговоры о вступлении в ЕС начнутся завтра», — заявил дипломат.

Кулеба поддержал новый пакет европейских санкций против России и поблагодарил за военную поддержку Украины. Он добавил, что необходимо ускорить и увеличить военные поставки.

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о присоединении страны к Евросоюзу. Вопрос о включении Кишинева к ЕС также пройдет 25 июня. Глава государства выразила надежду на завершение процесса присоединения к 2030 году, референдум назначен на осень.

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Песков заявил о проверке поставок сербских боеприпасов на Украину
24 июня 2024, 15:23

Фото: Сайт Кремля

Россия намерена проверить информацию о возможных поставках сербских боеприпасов, проданных западным странам, на Украину, и поддерживать контакт с Белградом по этому поводу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Москва ознакомилась с заявлениями президента Сербии Александра Вучича. Мы будем разбираться в этом вопросе и будем на связи с нашими сербскими партнерами», — заявил Песков.
Ранее, 22 июня, Financial Times сообщила, что с 2022 года Сербия экспортировала оружие на сумму около миллиарда долларов, которое могло попасть на Украину. Издание отметило, что президент Сербии Александр Вучич косвенно подтвердил эту информацию.

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Железнодорожный оператор временно отменил сборы за возврат билетов в Крым
24 июня 2024, 15:07

Фото: istockphoto/VvoeVale

Железнодорожный оператор «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) временно убрал все комиссии за возврат билетов на рейсы в Крым и Севастополь и обратно, передает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.
Отмечается, что эта мера действует 24, 25 и 26 июня. Также в ГСЭ выразили соболезнования семьям погибших.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что в настоящее время в Крыму могут находиться около 250 организованных туристов. Пока ни один из них не обратился с просьбой о досрочном возвращении.

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