Ракеты на Севастополь навел дрон США: как ВСУ убили русских детей и чем ответит Россия, заявления Кремля

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ВСУ атаковали Севастополь днем 23 июня. В момент удара пляж в районе Учкуевки и Любимовки был переполнен отдыхающими. Именно тогда украинская армия запустила в сторону побережья американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, жертв избежать не удалось. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые после трагедии выступил с обращением. Главные заявления спикера Кремля и подробности атаки – в материале «Радио 1».
Число жертв из-за удара ВСУ по Севастополю
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате трагедии в регионе погибли пять человек, трое детей и двое взрослых. Еще пять детей находятся в реанимации, их доставят в Москву специальным бортом. По словам главы, за медицинской помощью в Севастополе обратились 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей).
Песков о «варварской атаке» по Севастополю
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее в Севастополе «абсолютно варварской атакой». Он выразил уверенность в том, что за ударом ВСУ по побережью стоят не только украинские силы. На вопрос о том, как Россия ответит на удар по гражданской инфраструктуре региона, Песков ответил: «последствия неминуемы, какие именно — время покажет».
Реакция Запада на удар ВСУ по Севастополю
Дмитрий Песков обратил внимание на то, что недружественные страны не сделали никаких заявлений по факту атаки ВСУ Севастополя. Также западные государства не осудили действия террористов в Дагестане. При этом, уверен Песков, за ударами по Севастополю стоят США.
Он указал на сложность технической реализации таких ракетных пусков и напомнил, что ракета, которой было атаковано побережье, была американской.
Переговоры с Украиной после атаки на Севастополь
Пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос журналистов о том, не потеряли ли своей актуальности предложения Владимира Путина по урегулированию конфликта из-за событий в Севастополе. Песков сообщил, что о временных рамках инициативы глава государства уже говорил на пресс-конференции в Ханое, которая состоялась 20 июня.
Напомним, в ходе своего выступления в Ханое президент России заявил, что им предложены условия, на которые Киев должен согласиться беспрекословно. Путин также отметил, что суть его инициативы состоит не в том, чтобы временно прекратить огонь, а чтобы окончательно завершить вооруженный конфликт.
Развожаев: в Москву доставят до 20 пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь
Песков о приведении ядерной доктрины РФ в соответствие с реалиями
Дмитрий Песков сообщил о проработке вопроса о приведении ядерной доктрины в России в соответствии с теми реалиями, которые сложились на фоне текущей международной обстановки. Каких-либо дополнительных деталей он не привел.
Над Крымом перед атакой вел разведку дрон США
Перед атакой ВСУ на Севастополь в небе над Черным морем был замечен американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk. Об этом свидетельствуют данные Flightradar 24. Неизвестно, какого рода разведку выполнял дрон, однако ряд военных экспертов связали его деятельность с координацией удара ракетой ATACMS.
Дмитрий Песков не стал комментировать опубликованные ранее сведения о дроне-разведчике, переадресовав вопрос Минобороны РФ.
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