Над Азовским и Черным морями за ночь сбили восемь ATACMS и беспилотников

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Средства ПВО за минувшую ночь сбили 8 дронов над Черным морем, 8 ракет ATACMS над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило МО РФ.
Сообщается, что дежурными средствами ПВО уничтожны 8 оперативно-тактических ракет над акваторией Азовского моря, а также 8 БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Крымского полуострова.
Помимо этого, в акватории Черного моря были уничтожены 2 безэкипажных катера.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Захарова назвала самыми важными слова Путина о необходимости работать как на линии фронта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, в акватории Черного моря были уничтожены 2 безэкипажных катера.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Захарова назвала самыми важными слова Путина о необходимости работать как на линии фронта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова