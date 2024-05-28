Над Подмосковьем средства ПВО сбили малоразмерный воздушный шар

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Средства ПВО сбили над Московской областью малоразмерный воздушный шар. Об этом сообщает Минобороны РФ в Телеграм-канале.
«Около 21:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар», — сказано в публикации ведомства.Вместе с этим, губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе сбили беспилотник. Уточняется, что осколки упали на частный дом, жители успели эвакуироваться, никто не пострадал.
Губернатор региона заверил, что власти помогут восстановить дом.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Алина Юрчак