Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Захарова назвала самыми важными слова Путина о необходимости работать как на линии фронта

Захарова назвала самыми важными слова Путина о необходимости работать как на линии фронта

Захарова: слова Путина о необходимости работать как на линии фронта самые важные
30 мая 2024, 07:18
Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала самыми важными слова президента РФ Владимира Путина о необходимости работать как на линии фронта. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Захарова опубликовала в своем Telegram-канале отрывок выступления президента России на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

Путин заявил, что все должны работать как на линии фронта и чувствовать себя мобилизованными. Президент отметил, что только так страна добьется всех целей, которые были поставлены. В современных условиях по-другому работать нельзя, добавил он.



«Самые важные слова», — написала она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление республиканца Майкла Маккола об ударах Украины по российским территориям. В ходе слушаний в Конгрессе США республиканец Майкл Маккол призвал разрешить украинским военным наносить удары вглубь российской территории с помощью американского вооружения. Захарова в ответ на это указала на здание американского посольства в России.

Лавров назвал передачу Киеву F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Кринж года»: Захарова ответила Байдену на его слова о незаменимости нации США

Захарова напомнила участникам саммита в Швейцарии слова Столтенберга об РФ

Захарова назвала посольство США целью ВСУ после призыва разрешить удары по РФ
#сша
#президент
#радио
#мид
#здание
#мария захарова
#заявление
#telegram
#нато
#всу
#вооружения
#путин
#лавров
#посольство
#рф
Над Азовским и Черным морями за ночь сбили восемь ATACMS и беспилотников
Минобороны: над Азовским и Черным морями за ночь сбили восемь ATACMS и БПЛА
30 мая 2024, 07:29

Фото: istock /e-crow

Средства ПВО за минувшую ночь сбили 8 дронов над Черным морем, 8 ракет ATACMS над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило МО РФ.
Сообщается, что дежурными средствами ПВО уничтожны 8 оперативно-тактических ракет над акваторией Азовского моря, а также 8 БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Крымского полуострова.

Помимо этого, в акватории Черного моря были уничтожены 2 безэкипажных катера.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Захарова назвала самыми важными слова Путина о необходимости работать как на линии фронта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

МО РФ: ПВО сбила истребитель МиГ-29 ВСУ, бомбу Hammer и ракету ATACMS

Нидерланды предложили партнёрам собрать ПВО Patriot по деталям и отправить Киеву

Силы ПВО сбили в подмосковном Кучино малоразмерный воздушный шар
#владимир путин
#президент
#радио
#бпла
#операции
#лидер
#сво
#захарова
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пушков посмеялся над Макроном после слов его предшественника Саркози об Украине
Пушков высмеял Макрона после слов Саркози о французских войсках на Украине
30 мая 2024, 06:54

Фото: РИА Новости / Александр Казаков

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления бывшего французского президента Николя Саркози о риске войны между РФ и Францией из-за Украины.
Ранее Саркози выразил сомнения в необходимости отправки французских военнослужащих на Украину, сказав, что не может представить войну между РФ и Францией и задался вопросом о возможных последствиях. Как считает политик, «мир танцует на краю вулкана».
«Выразив «серьезные сомнения» в целесообразности отправки французских войск на Украину, экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что не может «представить себе войну между страной Бальзака и страной Толстого». Что же, Макрону куда проще: весьма вероятно, что он не читал ни того, ни другого», — написал Пушков в Телеграм-канале.
Ранее в США объяснили присутствие французских военных в зоне специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно об участии ООН в саммите по Украине в Швейцарии

Белый дом признал свою причастность к выработке «формулы мира» Зеленского

США указали на «неприемлемо большое» количество американских компонентов в оружии ВС РФ

#президент
#мир
#рф
#пушков
#франция
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США обеспокоены атаками ВСУ на российские системы предупреждения о ядерном нападении
WP: США обеспокоены атаками Киева на системы оповещения о ракетном нападении
30 мая 2024, 06:22

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Соединённые Штаты выражают обеспокоенность попытками Украины атаковать системы раннего оповещения о ракетном нападении на территории РФ из-за риска дестабилизации обстановки. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на анонимного американского чиновника.
«Соединенные Штаты обеспокоены из-за недавних атак Украины на российские объекты раннего предупреждения о баллистических ракетах", — заявил собеседник издания.
Представители американских властей предупреждают Киев о возможной дестабилизации конфликта, особенно в условиях возможного использования американского оружия Вооруженными силами Украины против России.

По его словам, системы раннего оповещения о ракетном нападении крайне чувствительны и представители российской стороны могут посчитать это атаками на средства стратегического сдерживания, которые способны снизить возможность РФ поддерживать ядерное сдерживание против Штатов.

Читайте также:

Стало известно об участии ООН в саммите по Украине в Швейцарии

Белый дом признал свою причастность к выработке «формулы мира» Зеленского

США указали на «неприемлемо большое» количество американских компонентов в оружии ВС РФ

#киев
#рф
#сша
#россия
#удар
#украина
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров назвал основной принцип переговоров по Украине
Лавров: переговоры по Украине должны учитывать «реалии на земле»
30 мая 2024, 05:42

Фото: сайт Кремля

Будущие договоренности об урегулировании конфликта на Украине должны строиться на принципе равной и неделимой безопасности с учетом «реалий на земле». Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в беседе с РИА Новости.
«Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии на земле», — сказал министр, отвечая на вопрос о возможности ускорения процесса урегулирования ситуации вокруг Украины дипломатическим путем.
Лавров отметил, что мирная конференция с участием РФ и Украины должна учитывать усилия КНР по разрешению конфликта.

До этого официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай поощряет все усилия, который сопутствуют мирному урегулированию кризису. КНР также поддерживает созыв международной конференции, которую признают РФ и Украина.

Ранее министр высказался о ракетных ударах ВСУ по российским регионам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно об участии ООН в саммите по Украине в Швейцарии

Белый дом признал свою причастность к выработке «формулы мира» Зеленского

США указали на «неприемлемо большое» количество американских компонентов в оружии ВС РФ

#сергей лавров
#мид
#министр
#заявление
#конференция
#новости
#рф
#переговоры
#китай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров высказался о ракетных ударах ВСУ по российским регионам
Лавров об ударах ВСУ по России: США стали соучастниками преступлений Киева
30 мая 2024, 04:26

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о ракетных ударах ВСУ по российским городам, заявил, что США стали соучастниками преступлений Киева.
В американской стратегии национальной безопасности РФ названа непосредственной угрозой, отметил глава МИД.

«США и НАТО прямо говорят о том, что их цель — нанести нашей стране «стратегическое поражение». В этом контексте судьба гражданского населения российских городов не интересует Белый дом, который стал соучастником преступлений киевского режима», — сказал Лавров в интервью РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о разрешении Польши применять её оружие для обстрелов России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

Читайте также:

Стало известно об участии ООН в саммите по Украине в Швейцарии

Белый дом признал свою причастность к выработке «формулы мира» Зеленского

США указали на «неприемлемо большое» количество американских компонентов в оружии ВС РФ

#сша
#сергей лавров
#мид
#министр
#интервью
#новости
#нато
#всу
#рф
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США допустили возможность разрешить ВСУ наносить удары по России
Politico: в США обсуждают возможность разрешить ВСУ наносить удары вглубь РФ
30 мая 2024, 03:09

Фото: istock / Diy13

Администрация президента Соединённых Штатов рассматривает возможность разрешения Киеву наносить удары американским оружием вглубь территории Российской Федерации. Об этом сообщает Politico.
Окончательного решение по этому вопросу пока не приняли, оно находится «на рассмотрении». Джо Байден и его команда, как отмечают в публикации, обеспокоены способностью ВСУ отражать атаки Вооруженных сил России, особенно в Харьковской области.

Согласно внутреннему украинскому документу, имеющемся в распоряжении издания, действующие со стороны США ограничения «существенно сокращают эффективность поддержки партнеров».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о разрешении Польши применять её оружие для обстрелов России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

Читайте также:

Стало известно об участии ООН в саммите по Украине в Швейцарии

Белый дом признал свою причастность к выработке «формулы мира» Зеленского

США указали на «неприемлемо большое» количество американских компонентов в оружии ВС РФ

#сша
#администрация
#ограничения
#байден
#джо байден
#украина
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США бойкотируют мероприятие ООН в память о Раиси
Reuters: США бойкотируют церемонию Генассамблеи ООН в память о Раиси
30 мая 2024, 02:58

Фото: istock / bennymarty

Соединённые штаты бойкотируют церемонию Организации объединенных наций в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси. Об этом информирует издание Reuters, ссылаясь на анонимного американского чиновника.
«Мы не будем присутствовать на этом мероприятии ни в каком качестве», — заявил он.
Как считает собеседник информагенства, ООН должна поддерживать иранский народ, а «не чтить память его угнетателя».

19 мая 2024 года глава Ирана Ибрагим Раиси трагически погиб в авиакатастрофе. Обломки его самолёта удалось обнаружить практически через сутки после аварии. Ранее были обнародованы предварительные итоги расследования катастрофы с вертолетом иранского главы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно об участии ООН в саммите по Украине в Швейцарии

Белый дом признал свою причастность к выработке «формулы мира» Зеленского

США указали на «неприемлемо большое» количество американских компонентов в оружии ВС РФ
#аварии
#память
#оон
#иран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зарезали и подорвали гранатами: Разведчиков судят за похищение и убийство девушки
«Ъ»: суд рассмотрит дело разведчиков, похитивших и расправившихся над девушкой
30 мая 2024, 02:37

Фото: istock / Pawel Kajak

Уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и жестоком убийстве девушки, жительницы ЛНР, дошло до Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Об этом информирует «Ъ».
Согласно материалам дела, что 28-летний Айдын Жамидулов является уроженцем Республики Казахстан, который проживал в Псковской области с супругой и двумя дочерьми. В январе 2022 года подписал контракт с Минобороны РФ и служил в звании старшего лейтенанта в должности командира парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ. Он также писал патриотические стихи, которые обрели популярность в сети. Дорожкина призвали в 2023 году в звании рядового и должности старшего разведчика.

По версии следствия, 13 января 2023 года военнослужащим распивали алкоголь в луганском кафе. Через некоторое время туда пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее имел интимную близость.

Между старлеем и девушкой завязался конфликт: испугавшись, что она расскажет об их связи жене, Жамидулов пошёл на преступление. Компании он сообщил, что отвезет Давронову к ее нынешнему бойфренду, усадил девушку в кузов «КамАЗа» и, когда грузовик поехал, связал ей руки скотчем. Вместе с ними поехал Дорожкину, его старший лейтенант попросил заклеить женщине глаза.

Преступники доставили ее в пункт временной дислокации части и, чтобы у подчиненных Жамидулова не возникло вопросов, представили ее как украинскую разведчицу, якобы служившая в ВСУ с 2018 по 2021 год и имеющая на теле татуировки украинской символики.

После этого Жамидулов нанес Давроновой около 20 ранений ножом, убив ее. Чтобы скрыть следы преступления, тело девушки было вывезено за пределы части и подорвано тремя гранатами Ф-1.

Дело планируют рассмотреть летом. Адвокат Жамидулова отказалась давать комментарии журналистам по обстоятельствам происшествия без согласования ответов с подзащитным.

Читайте также:

На Украине зафиксировали случаи избиения и пыток в тюрьмах

Россиянка решила нанять киллера для убийства своего мужа, но была задержана

Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти ребёнка в Дагестане

#преступление
#дело
#алкоголь
#минобороны рф
#казахстан
#конфликт
#уголовное дело
#преступники
#лнр
#всу
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Террористы из «Крокуса» не смогут выплатить компенсации даже при пожизненном сроке
ОНК: террористы из «Крокуса» не выплатят компенсации даже при пожизненном сроке
30 мая 2024, 02:27

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Обвиняемые в совершении теракта в «Крокус сити холле» не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при пожизненном сроке. Об этом заявил член ОНК Москвы Александр Мальцев в беседе с РИА Новости.
Мальцев заявил, что трудовая деятельность обязательна в любом исправительном учреждении в РФ. В каждом учреждении свое производство, которое зависит, в том числе, от региона расположения. Самые популярные — металлообработка, швейные цеха, производства мебели.


«В действительности имеют работу лишь треть таких граждан. Это связано и с необходимостью соблюдения режима, и с нехваткой кадров в исправительном учреждении, и с необходимостью обучения осужденных, а также в целом с наличием заказов», — сказал собеседник издания.
Правозащитник пояснил, что заработная плата осужденного, согласно законодательству, не должна быть ниже МРОТ (в зависимости от региона пребывания). При этом размер зарплаты зависит от выработки нормы — квалификации, возможностей, наличия заказов.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Погибли 145 человек.

Читайте также:
Запрет на высадку животных без хозяев распространят на пригородные электрички в 2024 году

Путин разрешил семьям погибших участников СВО получать сразу две пенсии

Возможный аналог YouTube представят в России этим летом

#производство
#террористы
#плата
#человек
#здание
#мрот
#компенсации
#зарплаты
#новости
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф