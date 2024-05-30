Захарова назвала самыми важными слова Путина о необходимости работать как на линии фронта

Фото: РИА Новости / Максим Блинов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала самыми важными слова президента РФ Владимира Путина о необходимости работать как на линии фронта. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Захарова опубликовала в своем Telegram-канале отрывок выступления президента России на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.
Путин заявил, что все должны работать как на линии фронта и чувствовать себя мобилизованными. Президент отметил, что только так страна добьется всех целей, которые были поставлены. В современных условиях по-другому работать нельзя, добавил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление республиканца Майкла Маккола об ударах Украины по российским территориям. В ходе слушаний в Конгрессе США республиканец Майкл Маккол призвал разрешить украинским военным наносить удары вглубь российской территории с помощью американского вооружения. Захарова в ответ на это указала на здание американского посольства в России.
Лавров назвал передачу Киеву F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Путин заявил, что все должны работать как на линии фронта и чувствовать себя мобилизованными. Президент отметил, что только так страна добьется всех целей, которые были поставлены. В современных условиях по-другому работать нельзя, добавил он.
«Самые важные слова», — написала она.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление республиканца Майкла Маккола об ударах Украины по российским территориям. В ходе слушаний в Конгрессе США республиканец Майкл Маккол призвал разрешить украинским военным наносить удары вглубь российской территории с помощью американского вооружения. Захарова в ответ на это указала на здание американского посольства в России.
Лавров назвал передачу Киеву F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова