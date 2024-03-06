Над Черным морем обнаружили три самолета ВВС Британии

Фото: iStock/yucelyilmaz
Российский истребитель Су-30 предотвратил нарушение государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем, сообщили 6 марта в пресс-службе Минобороны РФ.
Согласно сообщению ведомства, когда Су-30 приблизился, иностранные воздушные суда развернулись от государственной границы. После этого российский самолет вернулся на базу. Минобороны отметило, что полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Читайте также:
Су-27 ВКС РФ сопроводил самолет и два истребителя ВВС Франции над Черным морем
Над Черным морем ликвидированы две ракеты ВСУ
МО: Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью и три над Черным морем
Артем Кузьмин