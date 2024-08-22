Над Крымом заметили четыре разведывательных самолета НАТО

Фото: istockphoto / aapsky
В небе над Чёрным морем наблюдается повышенная активность разведывательных самолётов стран НАТО, сообщает издание «Военная хроника».
По данным сервиса контроля за воздушным движением FlightRadar24, над Черноморским регионом работают сразу четыре самолета-разведчика стран НАТО.
Разведывательные самолёты Poseidon и River Joint, отправленные с авиабаз Сигонелла на Сицилии и Милденхол в Великобритании, стали вести себя осторожнее после инцидента с американским беспилотником Global Hawk, попавшим под воздействие российского истребителя Ми-35.
Читайте также:
Президент Чехии Павел: «Справедливый» мир Зеленского является иллюзией
Армения запросила у США доступ к гражданским ядерным технологиям
«Становится неизбежной»: Маск сделал пугающее заявление о войне
«Это противолодочный самолёт ВМС США Boeing P8 Poseidon, самолёт электронной разведки ВВС США Boeing RC-135V River Joint, самолёт дальнего радиолокационного наблюдения НАТО Boeing E-3A Sentry и самолёт радиоразведки Bombardier Challenger 650. Национальную принадлежность последнего не удалось установить», — сообщили в издании.
Разведывательные самолёты Poseidon и River Joint, отправленные с авиабаз Сигонелла на Сицилии и Милденхол в Великобритании, стали вести себя осторожнее после инцидента с американским беспилотником Global Hawk, попавшим под воздействие российского истребителя Ми-35.
Когда у Чёрного моря собирается много американских разведывательных самолётов, это не приводит ни к чему хорошему.
Самолёты собирают информацию о военных объектах в Крыму и разведывают цели для ракетных ударов, координируют действия ВСУ.
Читайте также:
Президент Чехии Павел: «Справедливый» мир Зеленского является иллюзией
Армения запросила у США доступ к гражданским ядерным технологиям
«Становится неизбежной»: Маск сделал пугающее заявление о войне
Мира Полтева