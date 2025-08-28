Над Чёрным морем перехвачен американский самолёт-разведчик Poseidon
Над акваторией Чёрного моря произошёл перехват американского патрульного противолодочного самолёта Poseidon на базе Boeing 737. Об этом сообщает Lenta.ru.
Отмечается, что ролик был записан, предположительно, с борта российского перехватчика. На кадрах видно, как истребитель сопровождает американский Poseidon на малом расстоянии. Видео длится всего 13 секунд и резко обрывается.
Инцидент произошел в международном воздушном пространстве. Официальных комментариев от Министерств обороны России и США на момент публикации не поступало.
Патрульные самолеты P-8A Poseidon регулярно совершают разведывательные полеты у границ России, в том числе над Чёрным морем. Российская сторона, как правило, реагирует подъёмом истребителей для сопровождения и предотвращения возможных провокаций.
