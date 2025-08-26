Минобороны: Средства ПВО за 4 часа сбили 37 украинских БПЛА в небе над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за четыре часа уничтожили 37 украинских БПЛА в небе над страной. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Воздушные цели были уничтожены 25 августа в период с 20:00 (по московскому времени) до полуночи.
Наибольшее количество дронов (9 штук) сбили над Брянской областью, также 8 БПЛА перехватили над Ростовской областью и 6 — над Белгородской областью. Еще по 4 беспилотника устранили над Курской областью и акваторией Черного моря, 3 уничтожили над Орловской областью, 2 над — Тульской областью и 1 — над Калужской областью.
Ранее сообщалось, что полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан рассматривается в качестве кандидата на должность генерального прокурора России.
Читайте также: