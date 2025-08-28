В Кремле высказались о ситуации с ударами по российским НПЗ

28 августа 2025, 13:53

Пресс-секретарь Кремля Песков: рынок энергоносителей в РФ стабилен

Фото: istockphoto/yulenochekk

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.





На замечание журналиста, что по НПЗ в России практически ежедневно наносятся удары, вызывая пожары и сбои в работе предприятий, Песков отметил, что рынок топлива в стране полностью обеспечен и стабилен.





«Существуют колебания цен по разным причинам. Но ... правительство принимает энергичные меры для того, чтобы уровень цен на энергоносители на бензин оставались в стабильной зоне. <...> Рынок стабильный, ситуация под контролем», — сказал пресс-секретарь.