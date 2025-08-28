В Кремле высказались о ситуации с ударами по российским НПЗ
Пресс-секретарь Кремля Песков: рынок энергоносителей в РФ стабилен
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
На замечание журналиста, что по НПЗ в России практически ежедневно наносятся удары, вызывая пожары и сбои в работе предприятий, Песков отметил, что рынок топлива в стране полностью обеспечен и стабилен.
«Существуют колебания цен по разным причинам. Но ... правительство принимает энергичные меры для того, чтобы уровень цен на энергоносители на бензин оставались в стабильной зоне. <...> Рынок стабильный, ситуация под контролем», — сказал пресс-секретарь.
28 августа в поселке Афипский Краснодарского края в результате атаки украинского беспилотника загорелась установка нефтеперерабатывающего завода. Площадь возгорания составила около 20 кв. метров; к тушению привлекли 21 человека и восемь единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.
Минобороны уточнило, что за ночь над Краснодарским краем было сбито 18 беспилотников, еще 22 перехвачены над Черным морем. Всего за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа.