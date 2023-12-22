Над Калужской областью сбиты два вражеских беспилотника

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В небе над Калужской областью силами ПВО сбиты два украинских беспилотника. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Около 13.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Таким образом, два украинских беспилотника сбиты средствами ПВО в небе над Калужской областью.
Кроме того, в Минобороны также сообщали, что два украинских беспилотника уничтожили российские средства ПВО в районе 10:00 над Брянской областью.
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Элина Позднякова