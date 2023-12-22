Под Бердянском ПВО сбили два дрона ВСУ, третий упал

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Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотника, которые приближались к Бердянску в Запорожской области, передает РИА Новости. Третий дрон упал на территории частного сектора, но обошлось без пострадавших.
«По уточненной информации о работе ПВО в городе Бердянск, два беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа сбиты на подлете к городу. Третий аппарат упал на территории частного сектора города Бердянска, где при столкновении с землей произошел взрыв. Повреждение получило жилое домовладение. По счастливой случайности, пострадавших нет», — сообщили в оперативных службах.
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