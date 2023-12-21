В Курской области сбили украинский беспилотник

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Министерство обороны России подтвердило уничтожение беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Курской области.
По данным ведомства, дрон типа самолета был сбит около 22:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны.
Перед этим 16 декабря ВСУ обстреляли село Олешня в Суджанском районе Курской области. Информацию об этом подтвердил губернатор Роман Старовойт.
В результате атаки пострадали двое местных жителей, мужчина и женщина, получившие ранения в результате попадания снаряда в жилой дом. Оба пострадавших были оперативно доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказали необходимую медицинскую помощь.
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Перед этим 16 декабря ВСУ обстреляли село Олешня в Суджанском районе Курской области. Информацию об этом подтвердил губернатор Роман Старовойт.
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Артем Кузьмин