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Из-за удара ВСУ 3,5 тысячи домов в Белгородской области остались без света

22 декабря 2023, 10:48
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

В ночь на 22 декабря в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены линии электропередачи в Краснояружском районе Белгородской области. Без света остались 3,5 тысячи домохозяйств.

Об этом на своей странице в социальной сети написал глава региона Вячеслав Гладков. Он также добавил, что утром аварийные бригады энергетиков приступили к ремонтно-восстановительным работам. Губернатор Белгородской области выразил надежду, что ремонтники устранят все повреждения в кратчайшие сроки и пообещал информировать граждан о том, когда все восстановительные работы будут выполнены.

Не умея добиться хоть какого-то успеха в боевых действиях, киевские власти всё чаще прибегают к террористическим методам, обстреливая и атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории России.

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