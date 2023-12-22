Из-за удара ВСУ 3,5 тысячи домов в Белгородской области остались без света

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В ночь на 22 декабря в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены линии электропередачи в Краснояружском районе Белгородской области. Без света остались 3,5 тысячи домохозяйств.
Не умея добиться хоть какого-то успеха в боевых действиях, киевские власти всё чаще прибегают к террористическим методам, обстреливая и атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории России.
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Александр Бойцов