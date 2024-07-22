Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике

Фото: iStock/rarrarorro
Министерство обороны США опубликовало свою последнюю на данный момент стратегию по Арктике, передает РИА Новости.
В документе говорится, что серьезные геополитические изменения, а также растущие последствия изменения климата вызвали необходимость разработки нового стратегического подхода к Арктике.
Изменения в глобальной ситуации включают в себя вступление Финляндии и Швеции в НАТО, спецоперацию России на Украине и усиление сотрудничества между Москвой и Пекином.
Ранее адмирал ВМС США, бывший верховный главнокомандующий Североатлантическими союзными силами Джеймс Ставридис заявил, что российский ледокольный флот превосходит аналогичные корабли стран НАТО.
Читайте также:
Госдеп: США готовы применять ядерное оружие для защиты безопасности Японии
Медведев выступил с заявлением про СВО на фоне выхода Байдена из гонки
Трамп заявил о готовности к дебатам с любым кандидатом вместо Байдена
Изменения в глобальной ситуации включают в себя вступление Финляндии и Швеции в НАТО, спецоперацию России на Украине и усиление сотрудничества между Москвой и Пекином.
Ранее адмирал ВМС США, бывший верховный главнокомандующий Североатлантическими союзными силами Джеймс Ставридис заявил, что российский ледокольный флот превосходит аналогичные корабли стран НАТО.
Читайте также:
Госдеп: США готовы применять ядерное оружие для защиты безопасности Японии
Медведев выступил с заявлением про СВО на фоне выхода Байдена из гонки
Трамп заявил о готовности к дебатам с любым кандидатом вместо Байдена
Александр Климов