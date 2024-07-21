В Демократической партии высказались против быстрого утверждения Харрис

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Часть демократов в Конгрессе высказалась против скорого утверждения Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты, передает NBC News.
Законодатели считают, что необходимо проведение открытого отбора кандидатов в президента, а не простое согласие с фигурой Харрис, даже в случае поддержки со стороны нынешнего главы Белого дома в лице Джо Байдена.
Вечером 21 июля действующий лидер США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и отказе от переизбрания на пост главы государства. Он пообещал сосредоточиться на выполнении своих обязанностей на посту президента до конца срока.
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Александр Климов